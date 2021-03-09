Эти открытые пирожки часто подают к супу.

Расстегаи - это русские пироги из дрожжевого теста в форме лодочки с отверстием сверху. Расстегнутые пирожки получили такое название из-за способа лепки, поскольку они не защипывались посередине. Такие пирожки традиционно подавали к супам и ухе. Начинку они могут иметь самую разную, но традиционно готовятся с рыбой или мясом. Также можно положить в начинку грибы, капусту или вареные яйца.

Расстегаи с мясным фаршем

Молоко - 1 стакан.

Мука - 2 ст.

Сахар - 1 ст.л.

Дрожжи - 1 ч.л.

Растительное масло - 3 ст.л.

Яйца - 1 шт.

Для начинки:

Лук репчатый - 2 шт.

Фарш мясной - 700 г.

Сливочное масло - 70 г.

Специи сухие.

Для дрожжевого теста сделать опару из теплого молока и разведенных в нем дрожжей. Всыпать сахар и соль, просеять четверть муки и поставить в теплое место на полчаса. В подошедшую опару всыпать оставшуюся муку, добавить растительное масло и замесить гладкое эластичное тесто. Переложить тесто в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 1 час.

Для начинки лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Добавить к луку фарш, соль, любимые специи. Жарить 7 минут на среднем огне. Тесто разделить на одинаковые шарики и раскатать их. Сформировать овальные лепешки. В центр пирога выложить начинку и защипать в форме лодочки. Разогреть духовку до 180 градусов, пироги выложить на смазанный маслом пергамент на противень. Выпекать 30 минут при 180-ти градусах.

Расстегаи с рыбой

Филе щуки - 0,5 кг.

Семга свежая или слабосоленая - 100 г.

Лук - 2 шт.

Масло растительное - 50 мл.

Яйца - 1 шт.

Мука - 260 г.

Вода - 1 стакан.

Сухие дрожжи - 0.5 пакетика.

Специи по вкусу.

Зелень петрушки - 6 веточек.

Муку просеять, добавить по щепотке соль и сахар, сухие дрожжи, перемешать. Добавить в смесь стакан теплой воды и растительное масло, тщательно замесить тесто. Поставить тесто на час в теплое место. Филе щуки тщательно осмотреть и удалить все косточки. Лук нарезать соломкой и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Рыбное филе перемолоть в крупный фарш.

Рыбный фарш обжаривать на растительном масле 5 минут. Затем смешать с жаренным луком и жарить ещё 5 минут, посолить и поперчить. Семгу нарезать на небольшие кусочки по - по одному на пирожок. Нагреть духовку до 180 градусов. Тесто скатать в валик и нарезать кусочками размером с куриное яйцо. Каждый кусочек тонко раскатать в лепешку. Выложить по 2 столовые ложки начинки в тесто. Защипнуть расстегаи, оставив отверстие посередине. В отверстие каждого расстегая выложить по кусочку семги.

Положить пирожки на смазанный маслом противень. Яйцо вбить в миску и взбить вилкой. Смазать яйцом каждый пирожок и поставить противень в духовку. Выпекать 45 минут при 180 градусах. Готовые пирожки посыпать рубленной зеленью.

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Автор: Екатерина Пулатова