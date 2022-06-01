Начало лета - идеальное время для того, чтобы побаловать себя выпечкой со свежей клубникой. УНИАН собрал несколько рецептов ароматных пирогов с клубникой, в том числе и авторский рецепт от судьи шоу "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво. Свою версию патриотичной "паляниці з полуницею" кулинар опубликовал в Инстаграме.
Заливной клубничный пирог от Эктора Хименес-Браво
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 90 г.
- Ванильный сахар - 10 г.
- Йогурт без добавок - 200 г.
- Масло растительное - 120 г.
- Разрыхлитель - 10 г.
- Мука - 220 г.
- Клубника - 400 г.
- Крахмал - 1 ст.л.
Рецепт рассчитан на форму для запекания диаметром 20 см.
Яйца взбить с обычным и ванильным сахаром до полного растворения. Добавить йогурт и растительное масло, снова взбить. Просеять в смесь муку и разрыхлитель, взбить ещё раз. Форму для запекания выстелить пергаментом, смазанным маслом.
Вылить в форму половину теста и выровнять. Ягоды клубники разрезать на 4 части и обвалять в крахмале. Выложить на тесто половину клубнику. Затем залить вторую половину теста и выложить сверху остальную клубнику. Выпекать 1 час при температуре 160 градусов.
Песочный пирог с клубникой и творогом
Для теста:
- Масло сливочное - 75 г.
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 2 ст.л.
- Разрыхлитель - 0.5 ч.л.
- Мука - 200 г.
Для начинки:
- Творог - 250 гр.
- Сахар - 3 ст.л.
- Сметана густая - 2 ст.л.
- Крахмал картофельный - 1.5 ст.л.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Клубника - 200 г.
Сливочное масло и яйца заранее достаньте из холодильника и нагрейте до комнатной температуры. Для теста масло перетереть с сахаром и яйцо. Просеять муку, смешать с разрыхлителем и вмешать масляную смесь. Вымесить тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Убрать в холодильник на 30 минут.
Для начинки творог, сметану, сахар и крахмал взбить блендером. Добавить яйцо и взбить ещё раз. Вымыть клубнику и удалить хвостики. Смазать маслом форму для запекания. Выложить в форму песочное тесто из холодильника. Из теста сформировать основу и бока для пирога. Внутрь выложить творожную массу. Сверху положить ягоды клубники. Выпекать 40 минут при 180 градусах. Подавать пирог, когда он полностью остынет.