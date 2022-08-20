Яблочные оладьи - простое в приготовлении и сытное блюдо, идеальное на завтрак. Готовится оно очень быстро - 10 минут, и пышные румяные оладьи готовы. Вкус блюда каждый раз будет новым, в зависимости от сорта яблок.
Пышные яблочные оладьи
- Яблоки - 4 шт.
- Сахар - 3 ст. л.
- Пшеничная мука - 4 ст. л.
- Яйца - 1 шт.
- Корица - 0,5 ч. л.
- Растительное масло для жарки.
Яблоки помыть, очистить кожуру, если она плотная. Натереть на крупную терку. Натертые яблоки переложить в глубокую миску. Добавить сахар и тщательно перемешать с яблоками. Добавить в эту массу корицу и снова перемешать. Вмешать яйцо. Перемешать смесь до однородности.
В яблочную смесь добавить просеянную муку. Муку вмешивать в тесто небольшими порциями, чтобы в тесте не было комков. Разогреть сковороду с маслом. Выложить оладьи на сковороду столовой ложкой и пожарить на раскаленной сковороде с двух сторон до золотистого цвета.
Яблочные оладьи как пончики
- Мука - 300 г.
- Яйца - 2 шт.
- Соль - щепотка.
- Сахар - 100 г.
- Кефир - 250 мл.
- Сода - 1 ч.л.
- Растительное масло - 3 ст.л. в тесто + 2 ст.л. для жарки.
- Сливочное масло - 20 г.
- Яблоки - 2-3 шт.
Яблоки очистить от кожуры и нарезать кубиком. Высыпать яблоки на разогретую сковороду с маслом. Обжаривать несколько минут, постоянно помешивая. Затем посыпать двумя ложками сахара. Остудить яблоки.
В кефир вбить яйца, добавить соль, соду и остальной сахар. Перемешать до однородности. Всыпать в кефирную смесь муку и замесить густое тесто. Вмешать в тесто подсолнечное масло. На сковороде разогреть растительное масло.
Выложить оладьи из двух ложек теста, затем положить на оладьи начинку из яблок, а на начинку ещё по ложке теста. Жарить с двух сторон до золотистого цвета. Оладьи получаются пышными и высокими.
Яблочно-тыквенные оладьи в духовке
- Кефир - 200 мл.
- Тыква - 300 г.
- Ванилин - щепотка
- Яблоко - 1 крупное.
- Яйцо - 1 шт.
- Мука - 200 г.
- Корица - щепотка.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Сахар - 2-3 ст.л.
- Растительное масло - 30 мл.
Духовку разогреть до 200 градусов. Тыкву и яблоки очистить от семян и кожуры. В кефир вбить яйцо и добавить сахар, перемешать до однородности. Оладьи и яблоки натереть на терке или пропустить через мясорубку, добавить в кефирную смесь. Добавить в тесто ванилин, корицу и разрыхлитель теста. Затем всыпать муку и еще раз перемешать.
Тесто выложить ложкой на противень с пергаментной бумагой. Готовить в духовке 7-8 минут. При подаче по желанию полить оладьи сгущенкой или вареньем.