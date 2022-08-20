Яблочные оладьи рецепт / фото ua.depositphotos.com

Яблочные оладьи - простое в приготовлении и сытное блюдо, идеальное на завтрак. Готовится оно очень быстро - 10 минут, и пышные румяные оладьи готовы. Вкус блюда каждый раз будет новым, в зависимости от сорта яблок.

Пышные яблочные оладьи 

  • Яблоки - 4 шт.
  • Сахар - 3 ст. л.
  • Пшеничная мука - 4 ст. л.
  • Яйца - 1 шт.
  • Корица - 0,5 ч. л.
  • Растительное масло для жарки.

Яблоки помыть, очистить кожуру, если она плотная. Натереть на крупную терку. Натертые яблоки переложить в глубокую миску. Добавить сахар и тщательно перемешать с яблоками. Добавить в эту массу корицу и снова перемешать. Вмешать яйцо. Перемешать смесь до однородности.

В яблочную смесь добавить просеянную муку. Муку вмешивать в тесто небольшими порциями, чтобы в тесте не было комков. Разогреть сковороду с маслом. Выложить оладьи на сковороду столовой ложкой и пожарить на раскаленной сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Яблочные оладьи как пончики / фото ua.depositphotos.com

Яблочные оладьи как пончики

  • Мука - 300 г.
  • Яйца - 2 шт.
  • Соль - щепотка.
  • Сахар - 100 г.
  • Кефир - 250 мл.
  • Сода - 1 ч.л.
  • Растительное масло - 3 ст.л. в тесто + 2 ст.л. для жарки.
  • Сливочное масло - 20 г.
  • Яблоки - 2-3 шт.

Яблоки очистить от кожуры и нарезать кубиком. Высыпать яблоки на разогретую сковороду с маслом. Обжаривать несколько минут, постоянно помешивая. Затем посыпать двумя ложками сахара. Остудить яблоки.

В кефир вбить яйца, добавить соль, соду и остальной сахар. Перемешать до однородности. Всыпать в кефирную смесь муку и замесить густое тесто. Вмешать в тесто подсолнечное масло. На сковороде разогреть растительное масло.

Выложить оладьи из двух ложек теста, затем положить на оладьи начинку из яблок, а на начинку ещё по ложке теста. Жарить с двух сторон до золотистого цвета. Оладьи получаются пышными и высокими.

Яблочно-тыквенные оладьи в духовке

  • Кефир - 200 мл.
  • Тыква - 300 г.
  • Ванилин -  щепотка
  • Яблоко - 1 крупное.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука - 200 г.
  • Корица - щепотка.
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Сахар - 2-3 ст.л.
  • Растительное масло - 30 мл.

Духовку разогреть до 200 градусов. Тыкву и яблоки очистить от семян и кожуры. В кефир вбить яйцо и добавить сахар, перемешать до однородности. Оладьи и яблоки натереть на терке или пропустить через мясорубку, добавить в кефирную смесь. Добавить в тесто ванилин, корицу и разрыхлитель теста. Затем всыпать муку и еще раз перемешать.

Тесто выложить ложкой на противень с пергаментной бумагой. Готовить в духовке 7-8 минут. При подаче по желанию полить оладьи сгущенкой или вареньем.

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