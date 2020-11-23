Слоеное тесто можно сделать самостоятельно, либо же использовать приобретенное в магазине.

Пироги, пирожки, крендели, печенье и многое другое можно приготовить из слоеного теста. Сделать такое тесто можно самостоятельно. Или же можно все упростить и купить готовый замороженный полуфабрикат, из которого быстро и удобно испечь массу вкусностей.

Слоеное тесто

Мука - 450-500 г

Масло сливочное - 400 г

Яйца - 1 шт.

Вода - 200 мл

Сахар - 4 ч. л.

Соль - 1-2 щепотки

Воду смешать с солью и сахаром. Добавить яйцо, взболтать.

Читайте такжеРумяные творожные пончики: как приготовить аппетитное лакомствоВлить жидкую смесь в муку. Замесить тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут.

Масло разделить на 12 частей. Оставить при комнатной температуре.

Еще раз вымесить тесто. Раскатать его в тонкую лепешку (толщина теста 2 мм).

Размазать по ней одну часть сливочного масла.

Сложить тесто в виде конверта, слегка посыпать мукой и снова раскатать в тонкий корж. Так повторять, каждый раз используя по одной части масла.

Сырое слоеное тесто хорошо хранится 2-3 суток в холодильнике.

Штрудель с шоколадом

Слоеное тесто - 200 г

Шоколад - 60 г

Орехи грецкие - 40 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Слоеное тесто нужно вынуть из морозилки за 30-40 минут до приготовления. Раскатать размороженное тесто на присыпанной мукой рабочей поверхности.

Скрутить штрудель можно косичкой. Для этого следует мысленно разделить пласт теста на три части. На середину положить орехи и шоколад. По бокам сделать симметричные разрезы. Подвернуть тесто по бокам, а затем чередуя полоски, заплести косичку.

Переложить штрудель на противень для выпечки. Смазать яйцом и выпекать в разогретой до 180°С духовке 15-20 минут. Время приготовления будет зависеть от размера штруделей.

Готовый штрудель посыпать сахарной пудрой. Подавать его еще теплым.

Слоеные рулетики с красной рыбой

Слоеное тесто - 200 г

Красная рыба - 60 г

Твердый сыр - 50 г

Сметана - 1 ст. л.

Куриные яйца - 0,5 шт.

Первым делом следует достать из холодильника слоеное тесто, чтобы оно разморозилось.

Натереть сыр на крупной терке. Мелко нарезать свежий укроп. Смешать сыр укропом, добавить столовую ложку жирной сметаны. Хорошо перемешать смесь.

Слоеное тесто раскатать до толщины 0,6-0,7 см. Нарезать вытянутыми треугольниками. На широкую часть выложить сырную начинку, а сверху – один-два кусочка красной рыбы. Скрутить тесто рулетиками.

Застелить форму пекарской бумагой, поместить туда рулетики. Можно смазать бумагу маслом.

Отдельно в миске взбить вилкой сырой яичный желток и смазать им поверхность рулетиков. Разогреть духовку до 180°С.

По желанию можно присыпать рулетики маком, тмином, кунжутом. Отправить в нагретую духовку минут на 20-25, пока они не поднимутся и не зарумянятся.

Пирог с кремом

Тесто слоеное - 250 г

Яйцо куриное - 3 шт.

Сахар - 150 г

Ванильный сахар - 5 г

Мука пшеничная - 2 ст. л. (с горкой)

Молоко - 400 мл

Приготовление крема. В кастрюлю налить молоко и положить на небольшой огонь.

Читайте такжеСливочно-фруктовый торт "кудрявый пинчер": как приготовить невероятное лакомствоПока молоко закипает, отделить желтки от белков (белки не понадобятся).

Всыпать сахар в желтки и хорошо перемешать.

Добавить две столовые ложки муки с горкой и перемешать. Влить 2-3 столовые ложки холодного молока и снова перемешать.

В горячее молоко добавить приготовленную смесь из желтков, сахара, ванильного сахара и муки. Постоянно перемешивая венчиком примерно 3-4 минуты, довести крем до загустения. Крем должен быть без комочков, но венчик с этим хорошо справляется.

Слоеное тесто немного раскатать и выложить в форму (диаметр 18 см), образуя бортики.

Залить тесто приготовленным кремом.

Выпекать пирог в духовке, разогретой до 175-180°С в течение 40-50 минут. Готовый десерт немного остудить, отправить в холодильник на минут 40. Потом можно нарезать и лакомиться выпечкой.

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Автор: УНИАН