Таким десертом замечательно полакомиться с чаем или кофе.

Трубочки из слоеного теста с белковым кремом – прекрасное лакомство, родом из детства. Их любят как дети, так и взрослые. Ведь хрустящее тесто в сочетании с воздушным кремом – это просто невероятно вкусно!

Слоеные трубочки с белковым кремом

Слоеное тесто - 2 кг

Для обмазывания

Яичные желтки - 1 шт.

Для крема

Яичные белки - 4 шт.

Сахарная пудра - 200 г

Лимонный сок - 0,5 ч. л.

Для приготовления трубочек, если нет специальных конусов для выпекания, можно сделать заготовки из фольги. Для этого надо скрутить из фольгу конусы-пакетики.

Читайте такжеНежно-воздушные пирожные "Соффиони": как приготовить необычный десертВзять готовое слоеное тесто, нарезать его полосками, смазать взбитым белком.

Намотать тесто по спирали внахлест. Сверху смазать его взбитым желтком, но можно и не смазывать.

Разогреть духовку до 200°С.

Выложить на противень рожки. Когда тесто зарумянится, выключить верхний подогрев, оставив только нижний. Дать окончательно подрумяниться и вытащить из духовки.

Полностью остудить и только потом снять с формочки. Снимать очень аккуратно, ведь они хрупкие.

Приготовление безе. 3 белка взбить с сахарной пудрой и лимонным соком до устойчивых пиков.

С помощью кондитерского шприца ввести безе внутрь рожка. По желанию посыпать трубочки сахарной пудрой.

Слоеные трубочки с белковым кремом

Слоеное тесто - 500 г

Сливочное масло - 1 ст. л.

Сахар - 1 ст.

Ванилин - щепотка

Вода - 5 ст. л.

Белок - 3 шт.

Соль - щепотка

Лимонная кислота - щепотка

Тесто раскатать и разрезать на тонкие (два-три сантиметра) полоски. Разогреть духовку до 200°С.

Специальные конусы тщательно смазать растопленным сливочным маслом, накрутить на них ленты из теста. Если таких конусов нет, то можно сделать их самостоятельно из картона или фольги. Выложить завернутые конусы на противень, застеленный пергаментом.

Выпекать трубочки 15 минут. Готовые конусы достать из духовки и остудить. Затем аккуратно снять его с конусов.

Приготовление карамели для крема. Влить воду в сотейник или кастрюльку, всыпать сахар, ванилин и варить, пока карамель не приобретет желтоватый оттенок.

Приготовление крема. Отделить белки от желтков. Положить их в посуду с высокими бортиками, поскольку они значительно увеличиться в объеме, и взбить в крепкую пену, добавив немного соли. Чем прохладнее будут белки, тем лучше и быстрее они собьются.

В белковую массу тонкой струйкой добавить полученную горячую сладкую патоку, при этом не прекращая взбивать белки. Теплую и мягкую начинку поместить в кондитерский мешок или обычный пакет и наполнить кремом трубочки из теста.

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Автор: УНИАН