Мягкий и ароматный кекс не только украсит собой стол, но и подарит приятные ощущения воспоминаний о детстве!

Кекс "Столичный" - рассыпчатая, нежная и невероятно изюмная выпечка. Такой десерт очень легко и просто испечь дома. Он будет превосходным угощением к чаю, а также его можно смело подавать к праздничному столу.

Кекс "Столичный" - рецепт

Мука пшеничная - 450 г (в тесто - 400 г, в изюм-50 г)

Масло сливочное - 340 г

Яйца куриные - 6 шт. (4 яйца и 2 желтка)

Сахар - 340 г

Коньяк - 3 ст. л.

Изюм (без косточек) - 340 г

Соль - щепотка

Разрыхлитель теста - 0,5 ч. л.

Заранее до начала приготовления следует достать из холодильника сливочное масло и яйца – они должны быть комнатной температуры.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдМасло взбивать в течение 5-6 минут, всыпать сахар и взбивать еще 10-12 минут. Яйца разбить в отдельную емкость, туда же добавить 2 желтка и 3 столовые ложки коньяка, слегка взбить.

В сахарно-масляную смесь по ложечке вливать яйца: каждую следующую порцию добавлять после того, как предыдущая вмешалась. Взбивать эту массу 10-12 минут, пока не вмешаются все яйца.

Добавить в муку половину чайной ложки разрыхлителя. Просеять один-два раза, проверить, что весь сахар растворился в масляно-яичной смеси. Добавлять муку по ложке в смесь.

Изюм залить кипятком на 5 минут. Слить воду, а изюм засыпать двумя ложками муки и перемешать. Добавить изюм в тесто.

Взять формы, смазать их маслом сливочным и подсыпать мукой. Разложить тесто по формочкам, острым ножом сделать вдоль кексов насечку – разрез не должен оплыть.

Разогреть духовку до 170°С, отправить в нее формы примерно на 55 минут (время зависит от размеров форм и духовки). Корочка у готовых кексов должна быть со всех сторон равномерно коричневой, суховатой.

Оставить кексы остывать в формах. Полностью остывшие кексы вынуть из форм, посыпать сахарной пудрой и можно смаковать.

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Автор: УНИАН