Рассказываем, как приготовить заварной крем, как у шеф-повара.

В десертах начинка и крем важны даже больше, чем коржи. Обалденный заварной крем способен сделать торт пропитанным и сочным, а также добавить десерту множество вкусовых оттенков.

Универсальный заварной крем - рецепт пошагово

В качестве базы возьмем заварной крем, рецепт которого предлагает известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Для него понадобятся:

молоко - 350 мл;

сахар - 270 г;

желтки - 2 шт;

яйца - 1 шт.;

мука - 50 г;

сливочное масло - 50 г.

Для приготовления лучше использовать сотейник с толстым дном. Готовится этот заварной крем на молоке, поэтому с этого и начнем. Выливаем его в сотейник и подогреваем, пока не появится пар.

В это время смешиваем в отдельной миске желтки, яйцо, сахар и муку до однородности. Удобнее всего это делать венчиком. Масса будет густой, но этого не стоит пугаться. Добавляем к ней половину горячего молока и снова мешаем.

Теперь эту яичную смесь вливаем в молоко и продолжаем мешать. Готовьте до нужной вам консистенции - постепенно крем начнет густеть. Когда он будет готов, перелейте его в отдельную емкость и вмешайте масло. После этого масса должна остыть и тогда уже можно использовать ее для десертов. Этот крем прекрасно подойдет для любого торта или пирожного.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить крем Пломбир для тортов.

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