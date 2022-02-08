14 февраля весь мир празднует самый романтичный праздник в году День святого Валентина. Парочки в эту дату дарят друг другу подарки, говорят слова любви и делают различные приятные мелочи. Нежный и симпатичный торт - красивое завершение дня.
Конечно, можно заказать готовый десерт, но сделанный своими руками торт лучше выразит ваши чувства. Десерт может быть сюрпризом, а можно приготовить его вдвоем. Для праздничного торта рекомендуем использовать форму для выпечки в виде сердца.
Торт на День Валентина "Красный бархат"
Для теста:
- Пшеничная мука - 350 г.
- Сахар - 300 г.
- Какао-порошок - 1 ст. л.
- Щепотка соли.
- Сода - 1 ч.л.
- Разрыхлитель - 2 ч.л.
- Яйца - 3 шт.
- Растительное масло - 300 мл.
- Сливки 35% - 150 мл.
- Сметана 20% - 150 г.
- Красный пищевой краситель - 2 чайные ложки.
Для крема:
- Сливки жирные (не менее 33%) - 500 г.
- Сахарная пудра - 100 г.
В чаше блендера смешать муку, сахар, какао, соль, соду и разрыхлитель. Вбить яйца и влить масло, перемешать. В конце добавить в тесто краситель, сметану и сливки, замесить миксером. Оставить тесто на 20 минут под пленкой.
Форму для бисквита смазать маслом и постелить на дно пергамент. Теста хватит на три коржа диаметром 16 см, или два по 18 см. Выпекать бисквит 20 минут при 180°. Коржи остудить, обернуть пленкой и поставить в холодильник. Чтобы коржи были одинаковыми, можно обрезать их кулинарным кольцом.
Холодные сливки из холодильника взбить блендером и постепенно всыпать пудру, увеличивая скорость блендера. Взбивать сливки 5-6 минут. Кремом смазать коржи торта и промазать торт сбоку.
Торт на день Валентина со сливочным сыром и бананами
Для бисквита:
- Яйца - 6 шт.
- Сахар - 180 г.
- Мука - 200 г.
- Сливочное масло - 50 г.
Для крема:
- Сливочное масло - 100 г.
- Сливочный сыр - 300 г.
- Сахарная пудра - 90 г.
- Бананы - 200 г.
Для украшения:
- Сливочное масло - 150 г.
- Белый шоколад - 300 г.
- Мастика по желанию.
Яйца разделить на белки и желтки. Белки взбить до пены с третью сахара. Остальной сахар взбить с белками. Смешать две массы. В миску с яйцами просеять муку и аккуратно замесить тесто лопаточкой. Сливочное масло растопить и слегка остудить. Ввести теплое масло в тесто. Форму для запекания смазать маслом. Выпекать бисквит 30-40 минут при 180º.
Читайте такжеКак сделать идеальный бисквит: полезные советы и распространенные ошибкиДля крема смешать холодный сливочный сыр и растопленное масло с сахарной пудрой. Взбивать крем 15 минут миксером. Бисквит разрезать на 3 части. Каждый корж обильно смазать кремом и выложить кружочки банана.
Затем нужно приготовить ганаш. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Немного остудить и вмешать масло комнатной температуры. Ганаш оставить в холодильнике на 10 минут и равномерно полить торт. Когда ганаш на торте застынет, украсить десерт цветами или сердечками из мастики.