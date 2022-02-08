Торт на День святого Валентина - прекрасное сладкое завершение романтического праздника.

14 февраля весь мир празднует самый романтичный праздник в году День святого Валентина. Парочки в эту дату дарят друг другу подарки, говорят слова любви и делают различные приятные мелочи. Нежный и симпатичный торт - красивое завершение дня.

Конечно, можно заказать готовый десерт, но сделанный своими руками торт лучше выразит ваши чувства. Десерт может быть сюрпризом, а можно приготовить его вдвоем. Для праздничного торта рекомендуем использовать форму для выпечки в виде сердца.

Торт на День Валентина "Красный бархат"

Для теста:

Пшеничная мука - 350 г.

Сахар - 300 г.

Какао-порошок - 1 ст. л.

Щепотка соли.

Сода - 1 ч.л.

Разрыхлитель - 2 ч.л.

Яйца - 3 шт.

Растительное масло - 300 мл.

Сливки 35% - 150 мл.

Сметана 20% - 150 г.

Красный пищевой краситель - 2 чайные ложки.

Для крема:

Сливки жирные (не менее 33%) - 500 г.

Сахарная пудра - 100 г.

В чаше блендера смешать муку, сахар, какао, соль, соду и разрыхлитель. Вбить яйца и влить масло, перемешать. В конце добавить в тесто краситель, сметану и сливки, замесить миксером. Оставить тесто на 20 минут под пленкой.

Форму для бисквита смазать маслом и постелить на дно пергамент. Теста хватит на три коржа диаметром 16 см, или два по 18 см. Выпекать бисквит 20 минут при 180°. Коржи остудить, обернуть пленкой и поставить в холодильник. Чтобы коржи были одинаковыми, можно обрезать их кулинарным кольцом.

Холодные сливки из холодильника взбить блендером и постепенно всыпать пудру, увеличивая скорость блендера. Взбивать сливки 5-6 минут. Кремом смазать коржи торта и промазать торт сбоку.

Торт на день Валентина со сливочным сыром и бананами

Для бисквита:

Яйца - 6 шт.

Сахар - 180 г.

Мука - 200 г.

Сливочное масло - 50 г.

Для крема:

Сливочное масло - 100 г.

Сливочный сыр - 300 г.

Сахарная пудра - 90 г.

Бананы - 200 г.

Для украшения:

Сливочное масло - 150 г.

Белый шоколад - 300 г.

Мастика по желанию.

Яйца разделить на белки и желтки. Белки взбить до пены с третью сахара. Остальной сахар взбить с белками. Смешать две массы. В миску с яйцами просеять муку и аккуратно замесить тесто лопаточкой. Сливочное масло растопить и слегка остудить. Ввести теплое масло в тесто. Форму для запекания смазать маслом. Выпекать бисквит 30-40 минут при 180º.

Читайте такжеКак сделать идеальный бисквит: полезные советы и распространенные ошибкиДля крема смешать холодный сливочный сыр и растопленное масло с сахарной пудрой. Взбивать крем 15 минут миксером. Бисквит разрезать на 3 части. Каждый корж обильно смазать кремом и выложить кружочки банана.

Затем нужно приготовить ганаш. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Немного остудить и вмешать масло комнатной температуры. Ганаш оставить в холодильнике на 10 минут и равномерно полить торт. Когда ганаш на торте застынет, украсить десерт цветами или сердечками из мастики.

Вас также могут заинтересовать новости: