Известный десерт украсит собой и обычное чаепитие, и праздничный стол.

Торт "Дамские пальчики" – нежный десерт из заварных пирожных эклеров и сметанным кремом. Такой десерт будет уместным не только для домашнего чаепития, но и прекрасным украшением праздничного стола.

Торт "Дамские пальчики"

Для теста

Мука пшеничная - 100 г

Вода - 250 мл

Масло сливочное - 100 г

Соль - пучка

Яйцо куриное - 4 шт.

Для крема

Сметана - 1 л

Сахарная пудра - 200 г

Первым делом следует подготовить сметану, вылив ее в застеленный в 3-4 слоя марли дуршлаг, и отставить минимум на 1 час (лучше на дольше), чтобы из нее стекла лишняя сыворотка.

Читайте такжеШоколадно-арахисовый торт "Сникерс": как приготовить невероятное лакомствоПриготовление заварного теста. Воду довести до кипения, добавить щепотку соли, растворить сливочное масло. Далее быстро добавить всю муку и тщательно перемешать, не снимая с огня до образования тугого комка.

Снять с огня, охлаждать буквально пару минут. Вбить по одному все 4 яйца. После добавления каждого яйца, перемешивать до гладкости.

Застелить противень пергаментом, откинуть на него в шахматном порядке полоски теста одинакового размера. Это можно сделать с помощью кондитерского мешка или плотного пакета со срезанным кончиком.

Выпекать 30 минут при 180-200°С, положив под низ противень с водой. Чтобы проверить готовность, вынуть одну полоску: если начнет опадать, значит внешняя оболочка не достаточно плотная и нужно печь дальше.

Снять с противня и охладить.

Для крема взбить миксером или погружным блендером сметану (сначала на маленьких оборотах, а затем их увеличить). В процессе взбивания добавить постепенно сахарную пудру. Взбивать надо не дольше 5 минут.

Собираем торт в разъемной форме диаметром 24 см (можно взять обычную форму и застелить ее пищевой пленкой, с помощью которой легко можно будет торт вынуть).

На дно формы выложить 4 ст. л. крема, разровнять лопаткой.

Каждый профитроль окунуть в крем. Выложить их плотно в форму, направляя в одну сторону, чтобы торт держал форму. Второй слой укладывать перпендикулярно первому.

Немного крема (около 3 ст. л.) отложить для того, чтобы потом обмазать бока. Остальной крем вылить сверху и разровнять.

Затянуть форму с тортом пищевой пленкой и отправить в холодильник на 3 часа для застывания.

Перед тем, как снять боковинку с разъемной формы, следует провести по краям ножом, чтобы отделить торт от боковинки. Снять боковину и аккуратно с помощью лопатки переложить торт на блюдо. Обмазать бока ранее отложенным кремом. Украсить торт по вкусу.

Торт "Дамские пальчики" со сгущенкой

Для теста

Мука пшеничная - 1,5 ст.

Масло сливочное - 150 г

Соль - 0,5 ч. л.

Молоко - 1,5 ст.

Яйцо куриное - 4-5 шт.

Для крема

Сметана (25%) - 400 г

Молоко сгущенное (вареное) - 500 г

Для глазури

Шоколад молочный - 50 г

Сливки - 1 ч. л.

Масло сливочное - 1 ч. л.

Для украшения

Орехи лесные - 150 г

Приготовление заварного теста. Налить в кастрюльку молоко, добавьте соль и наструганное сливочное масло. Довести до кипения.

Всыпать муку. Прогревать массу на слабом огне при постоянном помешивании.

Когда масса скатается в единый ком и будет легко отделяться от краев кастрюли, снять кастрюлю с огня. Дать тесту остыть.

Ввести по одному яйцу, втирая их в тесто и размешать. Должно получиться достаточно мягкое, не густое, но и не очень жидкое тесто.

Тесто можно выложить на противень с помощью чайной ложки или же воспользоваться кондитерским шприцом с насадкой маленького диаметра. Выжимать шприцем небольшие колбаски и отрезать их ножницами, смоченными в воде.

Откидывать заварные полосочки на достаточном расстоянии друг от друга.

Выпекать при температуре 180-200°С до готовности, первые 20 минут не открыть дверцу духовки, потому что тесто может упасть.

Для крема следует смешать и взбить сгущенку со сметаной.

Аккуратно перемешать заварные заготовки с кремом.

Для глазури растопить шоколад, масло и сливки на водяной бане или в микроволновой печи до достижения однородности – должна получиться однородная шоколадная масса, которая льется.

Собираем торт. Выкладывать заварные заготовки по желанию – овалом, квадратом, кругом. То же самое с высотой торта. Украсить шоколадом, орешками или по собственному усмотрению.

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Автор: УНИАН