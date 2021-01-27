Свежеиспеченные румяные пироги особенно вкусны. Приготовленные с грибами они еще и невероятно ароматные. Для начинки подойдут любые грибы. По желанию также можно добавить лук, зелень, сыр, вареные яйца, мясо, картофельное пюре или тушеную капусту.
Грибной пирог
Для теста
- Мука пшеничная - 260 г
- Мука кукурузная - 50 г
- Молоко кислое (или кефир) - 200 мл
- Сахар - 2 ст. л.
- Яйца - 3 шт.
- Сода - 0,3 ч. л.
- Разрыхлитель - 0,3 ч. л.
- Соль - 1 ч. л.
Для начинки
- Шампиньоны - 500 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Соль - по вкусу
- Сыр твердый - 50 г
- Масло подсолнечное - 50 мл
- Масло сливочное - 30 г
Шампиньоны нарезать пластинками, а лук тонкими полукольцами. В разогретом на сковороде масле обжарить грибы 15 минут, затем добавить к ним лук и жарить вместе еще 10 минут, в конце посолить.
Читайте такжеНежная и ароматная куриная грудка: как вкусно приготовить мясо в духовкеЯйца взбить венчиком с сахаром и солью, добавить простоквашу и перемешать.
Просеять муку с содой и разрыхлителем, хорошо перемешать тесто. Добавить в него остывшую грибную начинку и снова хорошо перемешать.
Смазать форму сливочным маслом и выложить тесто. Натереть на терке твердый сыр и посыпать верх теста. Чтобы сыр не очень зажарился, можно посыпать его сверху через 15-20 минут от начала выпекания.
Отправить пирог в предварительно разогретую до 210°С духовку и печь 30 минут до готовности. Готовый пирог остудить в форме, затем нарезать и подавать к столу.
Открытый пирог с курицей и грибами
Для теста
- Мука - 250 г
- Маргарин - 125 г
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Вода - 3 ст. л.
- Соль - 1/3 ч. л.
Для начинки
- Куриное филе - 330 г
- Грибы (шампиньоны) - 250 г
- Лук репчатый - 180 г
- Помидоры черри - 14 шт.
- Соль, черный молотый перец
Для заливки
- Сыр твердый - 150 г
- Сливки (33%) - 300 мл
В просеянную муку натереть на крупной терке маргарин. Добавить яйцо, соль и воду. Замесить тесто и положить его в холодильник на 30 минут.
Приготовление начинки. Порезать мелкими кубиками лук и спассеровать его на растительном масле. Добавить грибы, нарезанные тонкими пластинками. Посолить, поперчить и готовить 5 минут.
Отварить куриное филе в подсоленной воде, охладить его. Нарезать мелкими кубиками и добавить к грибам, перемешать.
Приготовление заливки. Налить в миску сливки и добавить натертый на средней терке сыр. Перемешать заливку.
Достать тесто из холодильника и раскатать его в пласт. Перенести его в форму (диаметром примерно 24 см). Смазывать ее не нужно.
Сформировать у теста бортики. Обрезать аккуратно край, а обрезки вдавить по дну формы. Выложить в подготовленную форму начинку.
Разрезать помидоры пополам и разложить на начинке срезом вниз. Залить сверху заливкой.
Отправить пирог выпекаться в разогретую духовку при температуре 180°С на 40 минут. Ориентироваться следует на свою духовку.
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