Грибы придают пирогу пикантный вкус и неповторимый аромат.

Свежеиспеченные румяные пироги особенно вкусны. Приготовленные с грибами они еще и невероятно ароматные. Для начинки подойдут любые грибы. По желанию также можно добавить лук, зелень, сыр, вареные яйца, мясо, картофельное пюре или тушеную капусту.

Грибной пирог

Для теста

Мука пшеничная - 260 г

Мука кукурузная - 50 г

Молоко кислое (или кефир) - 200 мл

Сахар - 2 ст. л.

Яйца - 3 шт.

Сода - 0,3 ч. л.

Разрыхлитель - 0,3 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Для начинки

Шампиньоны - 500 г

Лук репчатый - 1 шт.

Соль - по вкусу

Сыр твердый - 50 г

Масло подсолнечное - 50 мл

Масло сливочное - 30 г

Шампиньоны нарезать пластинками, а лук тонкими полукольцами. В разогретом на сковороде масле обжарить грибы 15 минут, затем добавить к ним лук и жарить вместе еще 10 минут, в конце посолить.

Читайте такжеНежная и ароматная куриная грудка: как вкусно приготовить мясо в духовкеЯйца взбить венчиком с сахаром и солью, добавить простоквашу и перемешать.

Просеять муку с содой и разрыхлителем, хорошо перемешать тесто. Добавить в него остывшую грибную начинку и снова хорошо перемешать.

Смазать форму сливочным маслом и выложить тесто. Натереть на терке твердый сыр и посыпать верх теста. Чтобы сыр не очень зажарился, можно посыпать его сверху через 15-20 минут от начала выпекания.

Отправить пирог в предварительно разогретую до 210°С духовку и печь 30 минут до готовности. Готовый пирог остудить в форме, затем нарезать и подавать к столу.

Открытый пирог с курицей и грибами

Для теста

Мука - 250 г

Маргарин - 125 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Вода - 3 ст. л.

Соль - 1/3 ч. л.

Для начинки

Куриное филе - 330 г

Грибы (шампиньоны) - 250 г

Лук репчатый - 180 г

Помидоры черри - 14 шт.

Соль, черный молотый перец

Для заливки

Сыр твердый - 150 г

Сливки (33%) - 300 мл

В просеянную муку натереть на крупной терке маргарин. Добавить яйцо, соль и воду. Замесить тесто и положить его в холодильник на 30 минут.

Приготовление начинки. Порезать мелкими кубиками лук и спассеровать его на растительном масле. Добавить грибы, нарезанные тонкими пластинками. Посолить, поперчить и готовить 5 минут.

Отварить куриное филе в подсоленной воде, охладить его. Нарезать мелкими кубиками и добавить к грибам, перемешать.

Приготовление заливки. Налить в миску сливки и добавить натертый на средней терке сыр. Перемешать заливку.

Достать тесто из холодильника и раскатать его в пласт. Перенести его в форму (диаметром примерно 24 см). Смазывать ее не нужно.

Сформировать у теста бортики. Обрезать аккуратно край, а обрезки вдавить по дну формы. Выложить в подготовленную форму начинку.

Разрезать помидоры пополам и разложить на начинке срезом вниз. Залить сверху заливкой.

Отправить пирог выпекаться в разогретую духовку при температуре 180°С на 40 минут. Ориентироваться следует на свою духовку.

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Автор: УНИАН