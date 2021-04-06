Аппетитная и сочная пицца на тонком тесте.

Гавайская пицца с ананасами и мясом популярна во всём мира. Этот вид пиццы имеет множество сторонников и противников, но быть к ней равнодушным невозможно. Гавайская пицца не имеет никакого отношения к одноименным островам и была придумана в результате кулинарных экспериментов канадского повара. Часто в неё добавляют кукурузу, курицу, грибы и маслины.

Тесто для гавайской пиццы

После приготовления на тесто можно выложить желаемую начинку.

Мука - 200 г.

Вода - 130 мл.

Сухие дрожжи - 1 ч.л.

Растительное масло - 1 ст.л.

Сахар - 0.5 ч.л.

Соль - 0.5 ч.л.

В большую миску через сито просеять 150 г муки. Добавить в муку сахар, соль и сухие дрожжи. Влить теплую воду и растительно масло, хорошо перемешать. Понемногу добавлять оставшуюся муку и замесить тесто сначала вилкой, а потом рукой. Домесить тесто на присыпанном мукой столе. Оно должно быть гладким и мягким. Скатать тесто в шар накрыть пленкой. Оставить на 1.5 часа в теплом месте.

Перед выкладыванием продуктов поверхность стола посыпать мукой и раскатать тесто в круглый пласт. Его толщина не должна быть больше 5 мм.

Пицца с ананасами, курицей и кукурузой

Ананасы - 120 г.

Куриное филе - 150 г.

Сыр моцарелла - 100 г.

Кукуруза консервированная - 2 ст.л.

Томатный соус - 3 ст.л.

Курицу отварить до готовности и мелко нарезать. Ананасы порезать небольшими кусочками. Сыр натереть на мелкой терке. Заготовку из теста для пиццы положить на противень с бумагой для выпечки и смазать томатным соусом. Равномерно разложить по пицце курицу, затем кукурузу и ананасы. Сверху посыпать тертым сыром. Запекать 20 минут при температуре 200 градусов.

Пицца с ананасами и ветчиной

Ананасы - 120 г.

Томатный соус - 40 г.

Ветчина - 200 г.

Твердый сыр - 150 г.

Консервированные ананасы - 150 г.

Зелень сушеная - 2 ч.л.

Пласт теста для пиццы выложить на противень с пергаментом и смазать томатным соусом. Посыпать по вкусу сушенной зеленью - розмарином, базиликом, тимьяном. Ветчину нарезать сначала тонкими пластами, а затем крупными кусочками. Равномерно разложить на пицце. Ананасы порезать кубиками и выложить на пиццу. Посыпать пиццу тертым сыром и выпекать 30 минут при 180 градусах. Перед подачей на стол оставить пиццу постоять в духовке 5 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова