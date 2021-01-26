Вергуны - домашние вкусности, имеющие форму продолговатых полосочек. Изначально украинские вергуны готовились на кислом молоке, ведь оно является отличной основой для теста. Пышные, воздушные, с хрустящей корочкой их также готовят на кефире, сметане, молоке.
Вергуны на кислом молоке
- Мука - 600 г
- Яйца - 1 шт.
- Сахар - 100 г
- Сода - 0,5 ч. л.
- Кислое молоко - 250 мл
- Растительное масло - 150 мл
- Сахарная пудра - по вкусу
Взбить яйца с сахаром до образования белой пышной пены. Добавить простоквашу, все перемешать. Ввести погашенную уксусом соду.
Читайте такжеНежно-воздушные пирожные "Соффиони": как приготовить необычный десертПросеять муку и добавить ее к яично-молочной смеси. Замесить тесто - оно будет немного липким. Оставить тесто под полотенцем на 10 минут.
Присыпать рабочую поверхность мукой или смазать растительным маслом, раскатать тесто в тонкий пласт и вырезать прямоугольники. Надрезать каждый по центру и перекрутить тесто.
Обжаривать вергуны в раскаленном масле до зарумянивания. Готовые хрустящие лакомства присыпать сахарной пудрой.
Полтавские вергуны на кефире
- Мука - 400 г
- Кефир - 200 мл
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 100 г
- Ванильный сахар - 12 г
- Разрыхлитель - 12 г
- Сахарная пудра - 30 г
- Растительное масло - 300 мл
Кефир должен быть комнатной температуры. Соединить его с куриным яйцом и сахаром. Быстро и интенсивно все перемешать.
Просеянную муку соединить с разрыхлителем и ванильным сахаром.
Небольшими частями ввести сухие компоненты в жидкие, каждый раз тщательно перемешивая тесто. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Если его трудно вымешивать в миске, то можно переложить на рабочую. Тесто должно быть приятным и послушным.
Раскатать тесто слоем толщиной 7-8 мм. Затем нарезать одинаковыми прямоугольниками, примерно 3х6 см. В середине каждой полоски сделать надрез и вывернуть край полоски через разрез.
В сотейнике хорошо разогреть растительное масло, снизить огонь до минимума и выложить несколько заготовок, учитывая, что вергуны значительно увеличатся в объеме.
Обжарить их до красивого румяного цвета. Вынуть шумовкой на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла. Аналогично сделать с остальными заготовками. Когда все вергуны будут готовы, по желанию присыпать сахарной пудрой и аккуратно перемешать.
Вергуны на сметане
- Мука - 320 г
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Сметана - 60 г
- Коньяк - 40 мл
- Растительное масло - 100 мл
- Сахарная пудра - по вкусу
Взбить яйца с сахаром, солью и сметаной. Добавить к полученной смеси коньяк (можно любой алкоголь: вино, водку, ром).
Читайте такжеПирог, кекс и творожный десерт: рецепты вкусной выпечки в мультиваркеПорциями добавлять муку, замешивая однородное тесто. Месить его до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам, после чего дайте тесту отдохнуть 15 минут.
Раскатать тесто в тонкий пласт и нарезать его на прямоугольные кусочки. По центру каждого сделать продольный надрез и вывернуть через него тесто, придавая вергунам традиционно принятую форму.
Обжарить заготовки в масле до аппетитной румяной. Подавать вергуны к столу можно горячими или в охлажденном виде.
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