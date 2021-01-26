Это очень вкусное лакомство в украинском стиле.

Вергуны - домашние вкусности, имеющие форму продолговатых полосочек. Изначально украинские вергуны готовились на кислом молоке, ведь оно является отличной основой для теста. Пышные, воздушные, с хрустящей корочкой их также готовят на кефире, сметане, молоке.

Вергуны на кислом молоке

Мука - 600 г

Яйца - 1 шт.

Сахар - 100 г

Сода - 0,5 ч. л.

Кислое молоко - 250 мл

Растительное масло - 150 мл

Сахарная пудра - по вкусу

Взбить яйца с сахаром до образования белой пышной пены. Добавить простоквашу, все перемешать. Ввести погашенную уксусом соду.

Читайте такжеНежно-воздушные пирожные "Соффиони": как приготовить необычный десертПросеять муку и добавить ее к яично-молочной смеси. Замесить тесто - оно будет немного липким. Оставить тесто под полотенцем на 10 минут.

Присыпать рабочую поверхность мукой или смазать растительным маслом, раскатать тесто в тонкий пласт и вырезать прямоугольники. Надрезать каждый по центру и перекрутить тесто.

Обжаривать вергуны в раскаленном масле до зарумянивания. Готовые хрустящие лакомства присыпать сахарной пудрой.

Полтавские вергуны на кефире

Мука - 400 г

Кефир - 200 мл

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 100 г

Ванильный сахар - 12 г

Разрыхлитель - 12 г

Сахарная пудра - 30 г

Растительное масло - 300 мл

Кефир должен быть комнатной температуры. Соединить его с куриным яйцом и сахаром. Быстро и интенсивно все перемешать.

Просеянную муку соединить с разрыхлителем и ванильным сахаром.

Небольшими частями ввести сухие компоненты в жидкие, каждый раз тщательно перемешивая тесто. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Если его трудно вымешивать в миске, то можно переложить на рабочую. Тесто должно быть приятным и послушным.

Раскатать тесто слоем толщиной 7-8 мм. Затем нарезать одинаковыми прямоугольниками, примерно 3х6 см. В середине каждой полоски сделать надрез и вывернуть край полоски через разрез.

В сотейнике хорошо разогреть растительное масло, снизить огонь до минимума и выложить несколько заготовок, учитывая, что вергуны значительно увеличатся в объеме.

Обжарить их до красивого румяного цвета. Вынуть шумовкой на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла. Аналогично сделать с остальными заготовками. Когда все вергуны будут готовы, по желанию присыпать сахарной пудрой и аккуратно перемешать.

Вергуны на сметане

Мука - 320 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Сметана - 60 г

Коньяк - 40 мл

Растительное масло - 100 мл

Сахарная пудра - по вкусу

Взбить яйца с сахаром, солью и сметаной. Добавить к полученной смеси коньяк (можно любой алкоголь: вино, водку, ром).

Читайте такжеПирог, кекс и творожный десерт: рецепты вкусной выпечки в мультиваркеПорциями добавлять муку, замешивая однородное тесто. Месить его до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам, после чего дайте тесту отдохнуть 15 минут.

Раскатать тесто в тонкий пласт и нарезать его на прямоугольные кусочки. По центру каждого сделать продольный надрез и вывернуть через него тесто, придавая вергунам традиционно принятую форму.

Обжарить заготовки в масле до аппетитной румяной. Подавать вергуны к столу можно горячими или в охлажденном виде.

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Автор: УНИАН