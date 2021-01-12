Вареники - это гордость украинской кухни.

Вареники - это одно из самых узнаваемых блюд украинской кухни, которое известно во всем мире. Для приготовления этих блюд в тонко раскатанное тесто кладут сладкую или соленую начинку. Затем края вареников защипывают и кладут лакомство в кипящую воду. Замешивание теста - самый ответственный этап в приготовлении вареников. Если тесто будет слишком тонким - начинка может выпасть, а вареники со слишком крутым тестом не проварятся полностью.

Тесто для вареников на дрожжах со сметаной

Пшеничная мука - 500 г.

Сметана - 200 г.

Вода - 0.25 ст.

Сахар - 1 ст.л.

Дрожжи - 5 г.

Соль - 1 ч.л.

Дрожжи распустить в теплой воде. В миску с водой и дрожжами добавить сметану, соль, сахар и перемешать. Добавить к продуктам муку и замесить тесто руками. Если тесто не липнет к рукам - оно готово. Переложить тесто в кастрюлю, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на полчаса.

Дрожжевое тесто для вареников со сливочным маслом

Мука - 700 г.

Сахар - 4 ст. л.

Сливочное масло - 100 г.

Сухие дрожжи - 2 ч. л.

Вода - 250 г.

В 100 г горячей воды растворить масло, добавить сахар и щепотку соли, размешивать до однородности. Охладить смесь до температуры примерно 40 градусов, растворить дрожжи. Всыпать в миску муку и постепенно добавлять 150 г теплой воды, замесить тесто. Накрыть тесто полиэтиленовым пакетом и оставить на 2 часа.

Тесто для вареников без яиц

Мука пшеничная - 1 ст.

Вода кипяченная - 100 мл.

Растительное масло - 1 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Муку просеять на стол горкой. В центре сделать углубление, влить воду и замешивать тесто руками. Тесто должно быть однородным и слегка липким. Переложить тесто в миску и накрыть полотенцем, оставить на 40 минут. Затем снова выложить тесто на стол, сделать углубление в центре. Влить в центр растительное масло и замешивать до полного впитывания масла. Завернуть тесто в пищевую пленку и убрать в холодильник на полтора часа.

Заварное тесто для вареников

Мука - 3 стакана.

Яйца - 1 шт.

Кипяток - 1 ст.

Растительное масло - 1 ст.л.

Щепотка соли.

Яйцо разбить в миску и взбить с солью и растительным маслом. Всыпать к яйцу 3 стакана муки и замешивать тесто. Получившуюся массу залить крутым кипятком и замесить тесто сначала ложкой, а потом руками. Если тесто очень липкое - добавить немного муки. Вымесить тесто до однородности и пластичности. После замешивания оставить тесто при комнатной температуре на 20 минут и приступить к лепке вареников.

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Автор: Екатерина Пулатова