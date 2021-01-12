Вареники - это одно из самых узнаваемых блюд украинской кухни, которое известно во всем мире. Для приготовления этих блюд в тонко раскатанное тесто кладут сладкую или соленую начинку. Затем края вареников защипывают и кладут лакомство в кипящую воду. Замешивание теста - самый ответственный этап в приготовлении вареников. Если тесто будет слишком тонким - начинка может выпасть, а вареники со слишком крутым тестом не проварятся полностью.
Тесто для вареников на дрожжах со сметаной
- Пшеничная мука - 500 г.
- Сметана - 200 г.
- Вода - 0.25 ст.
- Сахар - 1 ст.л.
- Дрожжи - 5 г.
- Соль - 1 ч.л.
Дрожжи распустить в теплой воде. В миску с водой и дрожжами добавить сметану, соль, сахар и перемешать. Добавить к продуктам муку и замесить тесто руками. Если тесто не липнет к рукам - оно готово. Переложить тесто в кастрюлю, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на полчаса.
Дрожжевое тесто для вареников со сливочным маслом
- Мука - 700 г.
- Сахар - 4 ст. л.
- Сливочное масло - 100 г.
- Сухие дрожжи - 2 ч. л.
- Вода - 250 г.
В 100 г горячей воды растворить масло, добавить сахар и щепотку соли, размешивать до однородности. Охладить смесь до температуры примерно 40 градусов, растворить дрожжи. Всыпать в миску муку и постепенно добавлять 150 г теплой воды, замесить тесто. Накрыть тесто полиэтиленовым пакетом и оставить на 2 часа.
Тесто для вареников без яиц
- Мука пшеничная - 1 ст.
- Вода кипяченная - 100 мл.
- Растительное масло - 1 ст.л.
- Соль - 0,5 ч.л.
Муку просеять на стол горкой. В центре сделать углубление, влить воду и замешивать тесто руками. Тесто должно быть однородным и слегка липким. Переложить тесто в миску и накрыть полотенцем, оставить на 40 минут. Затем снова выложить тесто на стол, сделать углубление в центре. Влить в центр растительное масло и замешивать до полного впитывания масла. Завернуть тесто в пищевую пленку и убрать в холодильник на полтора часа.
Заварное тесто для вареников
- Мука - 3 стакана.
- Яйца - 1 шт.
- Кипяток - 1 ст.
- Растительное масло - 1 ст.л.
- Щепотка соли.
Яйцо разбить в миску и взбить с солью и растительным маслом. Всыпать к яйцу 3 стакана муки и замешивать тесто. Получившуюся массу залить крутым кипятком и замесить тесто сначала ложкой, а потом руками. Если тесто очень липкое - добавить немного муки. Вымесить тесто до однородности и пластичности. После замешивания оставить тесто при комнатной температуре на 20 минут и приступить к лепке вареников.
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