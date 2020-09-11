Такие пирожки очень доступное, но при этом вкуснейшее блюдо.

Пухлые и аппетитные пирожки с горохом – вкусное блюдо.

Они являются очень простым повседневным и довольно доступным блюдом. Пирожки с горохом вполне могут заменить полноценный ужин.

Пирожки с горохом в духовке

Сыворотка - 500 мл

Растительное масло - 100 г

Сахар - 100 г

Дрожжи - 100 г

Мука - 1 кг

Яйцо - 1 шт.

Развести в теплой воде или молоке дрожжи, добавить сахар, соль и несколько ложек муки. Дать опаре постоять около 30 минут. Лучше поставить опару в теплое место.

Тем временем приготовить начинку. В холодную воду засыпать горох и довести его до кипения, постоянно снимая пену. Посолить, как только горох разварится. Параллельно обжарить лук на сковороде и в конце приготовления добавить его в горохового пюре. Дать ему остыть.

Затем замесить тесто. Дважды его осадить. На третий раз смазать стол растительным маслом и хорошенько вымесить тесто. Сформировать шарики теста одинакового веса.

Смазать поверхность растительным маслом и раскатать каждый шарик. В центр положить немного начинки и сформировать пирожки.

Сложить пирожки на противень. Перед отправкой в духовку они должны "выстоять", чтобы еще раз подошли и стали пышнее. Смазать поверхность яйцом и отправить выпекаться при температуре 180°С на 20-25 минут.

Жареные пирожки с горохом

Мука - 350 г

Молоко - 1 ст.

Дрожжи сухие - 2 ч.л.

Сахар - 1 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Подсолнечное масло - 3 ст.л.

Подсолнечное масло для жарки - 80 мл

Для начинки

Лук репчатый - 1 шт.

Горох сухой лущеный - 1 ст.

В теплое молоко положить дрожжи и сахар. Подождать, пока дрожжи спенятся.

Просеять муку. Затем влить в нее молоко с дрожжами и сахаром, посолить. Добавить 3 столовые ложки подсолнечного масла.

Читайте такжеИтальянский деревенский яблочный пирог: как приготовить невероятную выпечку

Замесить мягкое тесто – оно не должно липнуть к рукам, но и не должно быть очень крутым. Чем нежнее тесто, тем более пышными получатся пирожки.

Положить тесто в теплое место и накрыть пищевой пленкой. Через час оно поднимется.

Приготовление начинки. Горох хорошо промыть проточной водой. Затем залить холодной водой и положить на 5-6 часов для набухания. За это время горох полностью впитает воду. Положить его в кастрюлю и налить воду. Довести до кипения и снять обильную пену. Огонь уменьшить и варить до мягкости гороха. Затем слить лишнюю воду.

Лук поджарить до золотистого цвета. Добавить в горох, посолить по вкусу.

От теста оторвать кусочек. Раскатать каждый кусочек в лепешку и выложить в середину начинку, сформировав пирожки.

Выложить пирожки на сковороду с горячим маслом и жарить с обеих сторон.

Другие рецепты, которые могут заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН