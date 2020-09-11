Пухлые и аппетитные пирожки с горохом – вкусное блюдо.
Они являются очень простым повседневным и довольно доступным блюдом. Пирожки с горохом вполне могут заменить полноценный ужин.
Пирожки с горохом в духовке
- Сыворотка - 500 мл
- Растительное масло - 100 г
- Сахар - 100 г
- Дрожжи - 100 г
- Мука - 1 кг
- Яйцо - 1 шт.
Развести в теплой воде или молоке дрожжи, добавить сахар, соль и несколько ложек муки. Дать опаре постоять около 30 минут. Лучше поставить опару в теплое место.
Тем временем приготовить начинку. В холодную воду засыпать горох и довести его до кипения, постоянно снимая пену. Посолить, как только горох разварится. Параллельно обжарить лук на сковороде и в конце приготовления добавить его в горохового пюре. Дать ему остыть.
Затем замесить тесто. Дважды его осадить. На третий раз смазать стол растительным маслом и хорошенько вымесить тесто. Сформировать шарики теста одинакового веса.
Смазать поверхность растительным маслом и раскатать каждый шарик. В центр положить немного начинки и сформировать пирожки.
Сложить пирожки на противень. Перед отправкой в духовку они должны "выстоять", чтобы еще раз подошли и стали пышнее. Смазать поверхность яйцом и отправить выпекаться при температуре 180°С на 20-25 минут.
Жареные пирожки с горохом
- Мука - 350 г
- Молоко - 1 ст.
- Дрожжи сухие - 2 ч.л.
- Сахар - 1 ст.л.
- Соль - 1 ч.л.
- Подсолнечное масло - 3 ст.л.
- Подсолнечное масло для жарки - 80 мл
Для начинки
- Лук репчатый - 1 шт.
- Горох сухой лущеный - 1 ст.
В теплое молоко положить дрожжи и сахар. Подождать, пока дрожжи спенятся.
Просеять муку. Затем влить в нее молоко с дрожжами и сахаром, посолить. Добавить 3 столовые ложки подсолнечного масла.
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Замесить мягкое тесто – оно не должно липнуть к рукам, но и не должно быть очень крутым. Чем нежнее тесто, тем более пышными получатся пирожки.
Положить тесто в теплое место и накрыть пищевой пленкой. Через час оно поднимется.
Приготовление начинки. Горох хорошо промыть проточной водой. Затем залить холодной водой и положить на 5-6 часов для набухания. За это время горох полностью впитает воду. Положить его в кастрюлю и налить воду. Довести до кипения и снять обильную пену. Огонь уменьшить и варить до мягкости гороха. Затем слить лишнюю воду.
Лук поджарить до золотистого цвета. Добавить в горох, посолить по вкусу.
От теста оторвать кусочек. Раскатать каждый кусочек в лепешку и выложить в середину начинку, сформировав пирожки.
Выложить пирожки на сковороду с горячим маслом и жарить с обеих сторон.
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