Очень вкусная ванильная пасха из творожного теста готовится до смешного просто.

Запеченная творожная пасха в духовке пахнет ванилью и тает во рту при каждом укусе. С таким восхитительным десертом Пасха 2025 пройдет идеально. Для его приготовления не нужен опыт работы с тестом или дорогие ингредиенты.

Мы детально расскажем, как готовится творожная пасха в духовке - пошаговый рецепт понятен даже новичкам. Десерт желательно съесть сразу, поскольку он недолго хранится.

Вкусная творожная пасха - рецепт в духовке

Для вкусной творожной пасхи обязательно стоит брать качественные ингредиенты. Творог можно использовать домашний, но он должен быть без постороннего запаха.

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Ингредиенты:

творог жирный - 600 г;

яйца - 3 шт.;

сметана (жирностью минимум 20%) - 100 г;

сливочное масло - 80 г;

сахар - 100 г;

кукурузный крахмал - 2 стол. л.;

изюм - 50 г;

лимон - 1шт.;

ванильный сахар - 1 чайн. л.;

щепотка соли.

Также вам понадобятся круглая форма для выпечки, глубокий противень, пергамент и фольга.

Творог, сметану, яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Тогда они лучше всего соединятся в тесте. Также разморозьте масло, пока оно не станет мягким.

В глубокой емкости соедините творог, сметану, кукурузный крахмал и растаявшее масло. Взбейте смесь до однородности блендером или протрите через сито. В отдельной миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до появления пышной белой пены.

Аккуратно частями смешайте творожную и яичную массу, пока смесь не станет однородной. Делайте это медленно, чтобы не полопались пузырьки воздуха и творожная пасха осталась пышной. Всыпьте в смесь изюм, натертую цедру одного лимона и другие добавки по желанию (орехи, цукаты).

Духовку разогрейте до 160°. Форму для выпечки изнутри застелите пергаментом, а дно и бока снаружи заверните в несколько слоев фольги. Заполните тестом. Поставьте форму в противень, наполненный водой.

Готовится творожная пасха печеная примерно 90-120 минут. Готовность проверяют с помощью шпажки - она должна остаться сухой. Оставьте пасху остывать в духовке. Затем переставьте в холодильник минимум на 2 часа.

По желанию на уже готовые изделия можно нанести глазурь для пасхи или растопленный шоколад. Затем украсьте выпечку по вкусу. Ранее мы также подробно рассказывали, как готовится творожная пасха без выпечки. Для неё не нужна духовка, но понадобится специальная форма и гнёт.

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