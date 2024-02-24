Рогалики с повидлом приготовить нетрудно, главное - найти правильную технологию.

Сложно найти человека, который не любит рогалики, ведь это "то самое" угощение, которое знакомо каждому с самого детства. Конечно, их теперь можно купить в любом кондитерском магазине, но зачем, если легко приготовить дома. Узнайте, как сделать самые вкусные рогалики - рецепт в материале.

Рогалики на маргарине и сметане

Ингредиенты:

Мука - 2,5 стакана

Сметана - 200 г

Маргарин - 200 г

Сода - 0,5 ч. л

Повидло - 200-250 г

Сахарная пудра - 3-4 ч. л

ВАЖНО: маргарин нужно предварительно достать из холодильника и оставить на столе на 15-20 минут.

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Запоминайте, как сделать такие рогалики песочные с маргарином и сметаной.

В большую емкость вылить сметану, выложить размягченный маргарин и перемешать. Добавить соду и муку, еще раз перемешать. Быстро вымесить тесто, завернуть его в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30-60 минут. Разделить тесто на 4 части, каждую из которых тонко раскатать. Максимальный диаметр - 25 см, толщина пласта из теста - максимум 0.5 см. Каждый раскатанный круг нарезать на сегменты, как пиццу.

Смазать повидлом и свернуть каждый кусочек, начиная с широкого конца к середине. Свернуть рогалики, как подкову, выложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать 30 минут. Готовые песочные рогалики на маргарине посыпать сахарной пудрой.

Рогалики на сметане без маргарина

Ингредиенты:

Масло сливочное (жирностью 82%) - 180-200 г

Сметана (жирностью 20-25%) - 200 г

Мука - 350-380 г

Соль - 1 щепотка

Ванилин - на кончике ножа

Повидло - 250 г

Орехи грецкие - 100 г

Сахар - 100 г

Сахарная пудра

Записывайте, как приготовить рогалики с повидлом и орехами на сливочном масле.

В глубокую емкость высыпать просеянную муку, соль и ванилин, туда же добавить охлажденное масло, нарезанное брусочками. Быстро перетереть руками (или порубить ножом) муку с маслом до образования крошки. В эту смесь добавить сметану, перемешать ложкой, собрать тесто в шар.

Интересный лайфхак: вымешивать песочное тесто не нужно, иначе появятся отслойки и получится "ложное слоеное".

Разделить тесто пополам, а потом каждую половину еще на 4 части. Сформировать шарики, разместить их на большой тарелке, накрыть пленкой и убрать в холодильник на 30-60 минут. Все это нужно делать очень быстро, чтобы сливочное масло не успело растаять.

Измельчить орехи, смешать с сахаром. Достать шарики из теста, раскатать в круглые пласты, нарезать на сегменты. Каждый сегмент смазать повидлом, сверху посыпать орехами с сахаром. В качестве альтернативы можно сделать угощение с двумя видами начинки - отдельно с орехами, отдельно с повидлом. Скрутить рогалики, начиная от широкого конца к середине, свернуть в форме подковы.

Выложить рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой, поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 20-25 минут при такой же температуре. Во время подачи на стол можно посыпать выпечку сахарной пудрой.

Рогалики на кефире с корицей и какао

Ингредиенты:

Кефир - 130 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 130 г

Масло растительное - 80 г (+ для смазывания рогаликов)

Мука - 300 г

Разрыхлитель - 1 ч. л

Соль - 1 щепотка

Какао - 10 г

Корица молотая - 5 г

Запоминайте, как испечь невероятные ароматные рогалики по этому рецепту.

В миске смешать яйцо и сахар, растительное масло, кефир и соль. Взбить венчиком, затем частями всыпать просеянную муку с разрыхлителем, постоянно перемешивая. Замесить тесто, сразу раскатать в большой круг.

В отдельной емкости соединить 30 гр сахара, корицу и какао, тщательно перемешать. Тесто смазать растительным маслом, а затем начинкой, стараясь распределять ее равномерно. Разделить тесто ножом на 16 сегментов, как пиццу, скрутить каждую часть в рогалики. Разместить сладости на противне, застеленном пергаментом, и поставить в разогретую духовку. Выпекать 20-25 минут при 180 градусах. Готовые горячие рогалики, пока они горячие, смазать растительным маслом, посыпать сахарной пудрой и подать к столу.

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