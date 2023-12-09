Шоколадный бисквит - любимое угощение многих украинцев, которое легко можно испечь самостоятельно. Обычно для него требуется целая куча разных ингредиентов и очень много времени, но УНИАН нашел очень простой рецепт на 20-30 минут.
Шоколадный бисквит - рецепт простой и быстрый
Ингредиенты на бисквит шоколадный:
- 200 г сахара
- 4 яйца
- 200 г муки
- 50 г какао-порошка
- 1 ч. ложка разрыхлителя теста (разрыхлитель теста)
- 1/2 ч. ложка соли
- 150 г теплого молока
- 100 г растительного масла
- 1 ч. ложка ванильного сахара (по желанию)
Записывайте, как сделать бисквит по этому рецепту.
Нагреть духовку до 180 градусов, форму для запекания смазать маслом и застелить бумагой для выпечки. В глубокой миске смешать сахар, муку, какао, разрыхлитель и соль. В отдельной емкости взбить яйца до устойчивых пиков, влить теплое молоко, масло. Всыпать ванильный сахар, перемешать. Постепенно вливать эту массу в миску с сухими ингредиентами, постоянно перемешивая тесто ложкой. Вылить тесто в форму для запекания, поставить в духовку и готовить шоколадный бисквит 20-30 минут при температуре 180 градусов. Дождаться остывания торта, а потом нарезать его порционными частями и подавать к столу.