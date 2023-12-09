Рассказываем, как приготовить бисквит с шоколадом для чаепития.

Шоколадный бисквит - любимое угощение многих украинцев, которое легко можно испечь самостоятельно. Обычно для него требуется целая куча разных ингредиентов и очень много времени, но УНИАН нашел очень простой рецепт на 20-30 минут.

Шоколадный бисквит - рецепт простой и быстрый

Ингредиенты на бисквит шоколадный:

200 г сахара

4 яйца

200 г муки

50 г какао-порошка

1 ч. ложка разрыхлителя теста (разрыхлитель теста)

1/2 ч. ложка соли

150 г теплого молока

100 г растительного масла

1 ч. ложка ванильного сахара (по желанию)

Записывайте, как сделать бисквит по этому рецепту.

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Нагреть духовку до 180 градусов, форму для запекания смазать маслом и застелить бумагой для выпечки. В глубокой миске смешать сахар, муку, какао, разрыхлитель и соль. В отдельной емкости взбить яйца до устойчивых пиков, влить теплое молоко, масло. Всыпать ванильный сахар, перемешать. Постепенно вливать эту массу в миску с сухими ингредиентами, постоянно перемешивая тесто ложкой. Вылить тесто в форму для запекания, поставить в духовку и готовить шоколадный бисквит 20-30 минут при температуре 180 градусов. Дождаться остывания торта, а потом нарезать его порционными частями и подавать к столу.

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