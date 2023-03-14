Горячие бутерброды - очень простая в приготовлении и сытная закуска на каждый день. Начинку для бутербродов можно подбирать по своему усмотрению. Приготовить их можно в духовке, на сковороде или в микроволновке - в любом случае будет вкусно.
- Горячие бутерброды с колбасой и сыром
- Горячие бутерброды с фаршем
- Горячие бутерброды с тунцом и сыром
- Горячие бутерброды с картошкой
Горячие бутерброды с колбасой и сыром
Ингредиенты:
- хлеб - 4 ломтика;
- помидоры - 1 шт.;
- колбаса - 70 г;
- твердый сыр - 70 г;
- кетчуп - 2 ст.л.
Заранее включить духовку разогреваться до 180°. Помидоры, сыр и колбасу тонко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке. Ломтики хлеба смазать кетчупом. Выложить на хлеб сначала колбасу, затем помидоры и тертый сыр. Застелить противень пергаментом и выложить бутерброды. Запекать 10 минут при 180°.
Горячие бутерброды с фаршем
Ингредиенты:
хлеб - 5 ломтиков;
фарш - 150 г;
яйцо - 1 шт.;
зеленый лук - 3-4 пера;
сладкий перец - 0,5 шт;
подсолнечное масло - 2 ст.л
соль, перец по вкусу.
В фарш вбить яйцо, посолить и поперчить. Добавить мелко рубленый зеленый лук и нарезанный сладкий перец. Перемешать до однородности. Выложить фарш на ломтики хлеба тонким слоем. Разогреть подсолнечное масло на сковороде о пожарить бутерброды фаршем вниз 4-5 минут. Подавать в горячем виде.
Горячие бутерброды с тунцом и сыром
Ингредиенты:
- хлеб - 8 ломтиков;
- сыр - 150 г;
- консервированный тунец - 1 банка;
- яйцо - 1 шт.;
- соль, перец по вкусу.
Разогреть духовку до 180°. Из консервной банки слить жидкость. Размять тунец вилкой и смешать с яйцом. Выложить рыбно-яичную смесь на ломтики хлеба. Мелко натереть сыр и посыпать бутерброды тертым сыром. Запекать в духовке при 180° 15 минут.
Горячие бутерброды с картошкой
Ингредиенты:
- батон - 0,5 шт.;
- картошка - 1 шт.;
- лук - 1 шт.;
- яйцо - 1 шт.;
- майонез - 2 ст.л.;
- соль, перец по вкусу;
- укроп по вкусу;
- подсолнечное масло - 4 ст.л.
Батон нарезать тонкими ломтиками. Картошку и сыр натереть на крупной терке. Лук и зелень мелко нарезать. В миске соединить картошку, лук, сыр и укроп. Посолить и поперчить смесь, заправить майонезом. Размешать начинку до однородности и нанести на ломтики батона. На сковороде разогреть подсолнечное масло и пожарить бутерброды сначала начинкой вниз 4-5 минут, затем пару минут с другой стороны.