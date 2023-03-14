Рецепты горячих бутербродов / фото ua.depositphotos.com

Горячие бутерброды - очень простая в приготовлении и сытная закуска на каждый день. Начинку для бутербродов можно подбирать по своему усмотрению. Приготовить их можно в духовке, на сковороде или в микроволновке - в любом случае будет вкусно.

Горячие бутерброды с колбасой и сыром

Ингредиенты:

  • хлеб - 4 ломтика; 
  • помидоры - 1 шт.;
  • колбаса - 70 г;
  • твердый сыр - 70 г;
  • кетчуп - 2 ст.л.

Заранее включить духовку разогреваться до 180°. Помидоры, сыр и колбасу тонко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке. Ломтики хлеба смазать кетчупом. Выложить на хлеб сначала колбасу, затем помидоры и тертый сыр. Застелить противень пергаментом и выложить бутерброды. Запекать 10 минут при 180°.

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Горячие бутерброды с фаршем

Ингредиенты:

  • хлеб - 5 ломтиков;

  • фарш - 150 г;

  • яйцо - 1 шт.;

  • зеленый лук - 3-4 пера;

  • сладкий перец - 0,5 шт;

  • подсолнечное масло - 2 ст.л

  • соль, перец по вкусу.

В фарш вбить яйцо, посолить и поперчить. Добавить мелко рубленый зеленый лук и нарезанный сладкий перец. Перемешать до однородности. Выложить фарш на ломтики хлеба тонким слоем. Разогреть подсолнечное масло на сковороде о пожарить бутерброды фаршем вниз 4-5 минут. Подавать в горячем виде.

Горячие бутерброды с тунцом / фото ua.depositphotos.com

Горячие бутерброды с тунцом и сыром

Ингредиенты:

  • хлеб - 8 ломтиков;
  • сыр - 150 г;
  • консервированный тунец - 1 банка;
  • яйцо - 1 шт.;
  • соль, перец по вкусу.

Разогреть духовку до 180°. Из консервной банки слить жидкость. Размять тунец вилкой и смешать с яйцом. Выложить рыбно-яичную смесь на ломтики хлеба. Мелко натереть сыр и посыпать бутерброды тертым сыром. Запекать в духовке при 180° 15 минут.

Горячие бутерброды с картошкой

Ингредиенты:

  • батон - 0,5 шт.;
  • картошка - 1 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • яйцо - 1 шт.;
  • майонез - 2 ст.л.;
  • соль, перец по вкусу;
  • укроп по вкусу;
  • подсолнечное масло - 4 ст.л.

Батон нарезать тонкими ломтиками. Картошку и сыр натереть на крупной терке. Лук и зелень мелко нарезать. В миске соединить картошку, лук, сыр и укроп. Посолить и поперчить смесь, заправить майонезом. Размешать начинку до однородности и нанести на ломтики батона. На сковороде разогреть подсолнечное масло и пожарить бутерброды сначала начинкой вниз 4-5 минут, затем пару минут с другой стороны.

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