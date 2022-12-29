Фаршированные яйца очень просто готовятся и их удобно есть руками.

Быстрые закуски на Новый год 2023 разнообразят праздничный стол и распалят аппетит. Популярной праздничной закуской в Украине считаются фаршированные яйца. Они довольно легко и быстро готовятся, а ещё их удобно есть руками.

Блюдо готовится по простому принципу: яйца варят вкрутую и разрезают пополам. Желток достают из яйца и добавляют в начинку, а белок наполняют начинкой. Украшают готовую закуску зеленью, икрой или оливками.

Фаршированные яйца с курицей и овощами

На 6 яиц:

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Куриное филе - 150 г.

Майонез - 3 ст.л.

Сыр твердый тертый - 2 ст.л.

Зеленый лук - 3 пера.

Морковь - 0.5 шт.

Горчица - 1 ч.л.

Вареные яйца разрезать пополам. Желтки вытянуть и измельчить вилкой, смешать с майонезом и горчицей. Курицу отварить до готовности и мелко нарезать. Морковь и сыр натереть на терке, зеленый лук мелко нарезать. Смешать начинку и наполнить куриные белки.

Фаршированные яйца с сыром и ветчиной

На 5 яиц:

Плавленый сырок - 80 г.

Ветчина - 150 г.

Маринованные огурцы - 1 шт.

Майонез - 2 ст.л.

Соль, перец, зелень по вкусу.

Яичные желтки натереть на мелкой терке, а плавленый сырок - на крупной. Чтобы сырки лучше натирались, их можно предварительно положить в духовку на 20 минут. Ветчину и огурцы нарезать мелкими кубиками. Смешать начинку и заправить половинки белков.

Фаршированные яйца с тунцом и огурцом

На 6 яиц:

Тунец консервированный - 120 г.

Огурец - 0.5 шт.

Твердый сыр - 50 г.

Сметана или майонез - 2 ст.л.

Зелень - маленький пучок.

Соль, перец по вкусу.

Яйца отварить до готовности и остудить. Разрезать пополам и натереть желтки на мелкой терке. Сыр натереть крупно, а огурцы мелко нарезать. Из тунца слить жидкость. Мелко порубить зелень. Смешать все ингредиенты и наполнить половинки белков начинкой.

Яйца фаршированные печенью трески

На 6 яиц:

Печень трески - 120 г.

Петрушка - 4 веточки.

Майонез - 2 ст.л.

Яблоко сладкое - 50 г.

Вареные яйца разрезать пополам и размять желтки вилкой. Яблоко очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Смешать белки, яблоко, печень трески и майонез, посолить и поперчить по вкусу. Начинить половинки яиц. Украсить закуску зеленью.

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