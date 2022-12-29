Быстрые закуски на Новый год 2023 разнообразят праздничный стол и распалят аппетит. Популярной праздничной закуской в Украине считаются фаршированные яйца. Они довольно легко и быстро готовятся, а ещё их удобно есть руками.
Блюдо готовится по простому принципу: яйца варят вкрутую и разрезают пополам. Желток достают из яйца и добавляют в начинку, а белок наполняют начинкой. Украшают готовую закуску зеленью, икрой или оливками.
- Фаршированные яйца с курицей и овощами
- Фаршированные яйца с сыром и ветчиной
- Фаршированные яйца с тунцом и огурцом
- Яйца фаршированные печенью трески
Фаршированные яйца с курицей и овощами
На 6 яиц:
- Куриное филе - 150 г.
- Майонез - 3 ст.л.
- Сыр твердый тертый - 2 ст.л.
- Зеленый лук - 3 пера.
- Морковь - 0.5 шт.
- Горчица - 1 ч.л.
Вареные яйца разрезать пополам. Желтки вытянуть и измельчить вилкой, смешать с майонезом и горчицей. Курицу отварить до готовности и мелко нарезать. Морковь и сыр натереть на терке, зеленый лук мелко нарезать. Смешать начинку и наполнить куриные белки.
Фаршированные яйца с сыром и ветчиной
На 5 яиц:
- Плавленый сырок - 80 г.
- Ветчина - 150 г.
- Маринованные огурцы - 1 шт.
- Майонез - 2 ст.л.
- Соль, перец, зелень по вкусу.
Яичные желтки натереть на мелкой терке, а плавленый сырок - на крупной. Чтобы сырки лучше натирались, их можно предварительно положить в духовку на 20 минут. Ветчину и огурцы нарезать мелкими кубиками. Смешать начинку и заправить половинки белков.
Фаршированные яйца с тунцом и огурцом
На 6 яиц:
- Тунец консервированный - 120 г.
- Огурец - 0.5 шт.
- Твердый сыр - 50 г.
- Сметана или майонез - 2 ст.л.
- Зелень - маленький пучок.
- Соль, перец по вкусу.
Яйца отварить до готовности и остудить. Разрезать пополам и натереть желтки на мелкой терке. Сыр натереть крупно, а огурцы мелко нарезать. Из тунца слить жидкость. Мелко порубить зелень. Смешать все ингредиенты и наполнить половинки белков начинкой.
Яйца фаршированные печенью трески
На 6 яиц:
- Печень трески - 120 г.
- Петрушка - 4 веточки.
- Майонез - 2 ст.л.
- Яблоко сладкое - 50 г.
Вареные яйца разрезать пополам и размять желтки вилкой. Яблоко очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Смешать белки, яблоко, печень трески и майонез, посолить и поперчить по вкусу. Начинить половинки яиц. Украсить закуску зеленью.