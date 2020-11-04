Грибы фаршированные рецепты / фото chefmarket.ru

На новогоднем или другом праздничном столе часто можно увидеть закуску из ароматных грибов с начинкой. Для этого блюда выбирают грибы с широкими и целыми шляпками и начинают их по вкусу мясом, сыром или овощами. Подают фаршированные грибы обычно в горячем виде.

Это низкокалорийное блюдо хорошо усваивается и быстро насыщает. Сочетание грибного аромата и вкусной начинки делает его очень популярной праздничной закуской.

Грибы фаршированные с курицей и сыром

Грибы фаршированные с мясом / фото women365.ru
  • Крупные шампиньоны или другие грибы – 400 грамм.
  • Куриное филе – 1 штука.
  • Твердый сыр – 100 грамм.
  • Репчатый лук – 1 штука.
  • Сметана 20% – 3 столовые ложки.
  • Растительное масло – 3 столовые ложки.
  • Соль, черный перец – по вкусу.
  • Лавровый лист – 1 штука.

Грибы промыть, удалить ножку, выложить на смазанный маслом пергамент. Курицу варить 20 минут. В начале варки добавить лавровый лист в бульон.

Репчатый лук мелко нарезать и поджарить до золотистого цвета на слабом огне. Филе вытянуть из воды и остудить, нарезать маленькими кусочками, смешать с луком. Добавить к смеси сметану, соль, перец, жарить примерно 5 минут на сковородке. 

Начинку выложить в шляпки грибов. Сверху посыпать тертым сыром. Выпекать 25 минут при температуре 150 градусов.

Фаршированные грибы с беконом и ветчиной

Рецепты фаршированных грибов / фото gastronom.ru
  • Крупные грибы - 500 г.
  • Тертый пармезан - 5 ст.л.
  • Бекон - 3 ломтика.
  • Вареная ветчина - 3 ломтика.
  • Хлебные крошки - 0,5 ст.
  • Петрушка - 3 веточки.
  • Чеснок - 3 зубчика.
  • Оливковое масло.
  • Соль, перец.

Бекон обжарить на сковороде до хрустящего состояния. Поджарить хлебные крошки, остудить и перемешать с пармезаном. Мелко нарезать бекон и ветчину, измельчить петрушку. Грибы помыть, удалить ножки.

В сковороде обжарить грибы на оливковом масле с двух сторон с чесноком, переложить на противень. В миске смешать бекон, ветчину, пармезан и петрушку, посолить и поперчить. Наполнить грибные шляпки начинкой, посыпать сверху хлебными крошками. Запекать в духовке 7 минут при 200 °С.

Грибы, фаршированные овощами

Как фаршировать грибы / фото eda.ru
  • Авокадо - половина.
  • Свежие грибы - 6 штук.
  • Красный сладкий перец - 1 шт.
  • Помидоры - 1 шт.
  • Зеленый базилик - 30 г.
  • Зеленый лук - 20 г.
  • Соевый соус - 1 ст.л.
  • Кунжутные семечки - 1 ст.л.

Сырые грибы промыть, удалить ножки. Все овощи и зелень мелко нарезать. Заправить овощи чесноком и соевым соусом. Грибы слегка обжарить на сковородке и наполнить шапочки овощами. Затем снова пожарить на сковородке примерно 10 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова