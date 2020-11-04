На новогоднем или другом праздничном столе часто можно увидеть закуску из ароматных грибов с начинкой. Для этого блюда выбирают грибы с широкими и целыми шляпками и начинают их по вкусу мясом, сыром или овощами. Подают фаршированные грибы обычно в горячем виде.
Это низкокалорийное блюдо хорошо усваивается и быстро насыщает. Сочетание грибного аромата и вкусной начинки делает его очень популярной праздничной закуской.
Грибы фаршированные с курицей и сыром
- Крупные шампиньоны или другие грибы – 400 грамм.
- Куриное филе – 1 штука.
- Твердый сыр – 100 грамм.
- Репчатый лук – 1 штука.
- Сметана 20% – 3 столовые ложки.
- Растительное масло – 3 столовые ложки.
- Соль, черный перец – по вкусу.
- Лавровый лист – 1 штука.
Грибы промыть, удалить ножку, выложить на смазанный маслом пергамент. Курицу варить 20 минут. В начале варки добавить лавровый лист в бульон.
Репчатый лук мелко нарезать и поджарить до золотистого цвета на слабом огне. Филе вытянуть из воды и остудить, нарезать маленькими кусочками, смешать с луком. Добавить к смеси сметану, соль, перец, жарить примерно 5 минут на сковородке.
Начинку выложить в шляпки грибов. Сверху посыпать тертым сыром. Выпекать 25 минут при температуре 150 градусов.
Фаршированные грибы с беконом и ветчиной
- Крупные грибы - 500 г.
- Тертый пармезан - 5 ст.л.
- Бекон - 3 ломтика.
- Вареная ветчина - 3 ломтика.
- Хлебные крошки - 0,5 ст.
- Петрушка - 3 веточки.
- Чеснок - 3 зубчика.
- Оливковое масло.
- Соль, перец.
Бекон обжарить на сковороде до хрустящего состояния. Поджарить хлебные крошки, остудить и перемешать с пармезаном. Мелко нарезать бекон и ветчину, измельчить петрушку. Грибы помыть, удалить ножки.
В сковороде обжарить грибы на оливковом масле с двух сторон с чесноком, переложить на противень. В миске смешать бекон, ветчину, пармезан и петрушку, посолить и поперчить. Наполнить грибные шляпки начинкой, посыпать сверху хлебными крошками. Запекать в духовке 7 минут при 200 °С.
Грибы, фаршированные овощами
- Авокадо - половина.
- Свежие грибы - 6 штук.
- Красный сладкий перец - 1 шт.
- Помидоры - 1 шт.
- Зеленый базилик - 30 г.
- Зеленый лук - 20 г.
- Соевый соус - 1 ст.л.
- Кунжутные семечки - 1 ст.л.
Сырые грибы промыть, удалить ножки. Все овощи и зелень мелко нарезать. Заправить овощи чесноком и соевым соусом. Грибы слегка обжарить на сковородке и наполнить шапочки овощами. Затем снова пожарить на сковородке примерно 10 минут.
Читайте также другие рецепты:
- Рецепт солянки: как сварить ароматный и сытный суп
- Аппетитные блины с грибами: как приготовить вкусное блюдо
- Грибы на мангале: как готовить вкусные шампиньоны на костре
- Как вкусно приготовить картошку с грибами: тушеную, запеченную и в горшках
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram