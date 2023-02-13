Несколько простых и бюджетных закусок на День святого Валентина.

Ежегодно 14 февраля отмечается День святого Валентина. Миллиарды людей в этот день признаются в любви: дарят любимым милые подарки и наполняют атмосферу светлыми чувствами. Оттените свою любовь вкусной едой - УНИАН подскажет, какие простые и быстрые закуски на День святого Валентина можно приготовить.

Ранее мы рассказывали, как приготовить торт на День святого Валентина, чтобы удивить любимого человека.

Что приготовить на День святого Валентина

Рулетики из ветчины с сыром

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Простая и быстрая закуска, которая не занимает много времени. Для приготовления вам понадобятся:

Ветчина - 16 слайсов

Яйца - 2 шт.

Твёрдый сыр - 160 г

Чеснок - 1 зубчик

Паприка - 0,5 ч. л.

Майонез - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Зелень для украшения

Отварите яйца вкрутую и мелко нарежьте. Натрите сыр на мелкой терке, смешайте с яйцами. Пропустите чеснок через пресс и смешайте с майонезом, добавьте паприку, соль и перец. Заправьте майонезом сыр с яйцом. Смажьте начинкой ломтики ветчины, закрутите каждый. Проткните шпажкой и украсьте зеленью.

Ежики в миндальной стружке

Это отличная альтернатива бутербродам и канапе . Для приготовления вам понадобятся:

Яйцо вареное - 2 шт.

Мясо вареное - 50 г

Лук зеленый - по вкусу

Майонез - по вкусу

Соль - по вкусу

Миндаль

Нарежьте мелко яйца, измельчите мясо и лук, смешайте все. Заправьте домашним майонезом, посолите, еще раз перемешайте. Нарежьте тонкой стружкой миндаль. Скатайте из получившейся массы шарик и обваляйте в миндальной стружке.

Канапе с курицей, ананасом и апельсином

Еще одна закуска, которая быстро готовится, куриное мясо для нее можно запечь накануне. Для приготовления вам понадобятся:

Куриное филе - 1 шт.

Консервированные ананасы - 3-4 колечка

Апельсин - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Растительное масло

Посолите и поперчите куриное филе и обжарьте его до золотистой корочки на ароматизированном растительном масле с чесноком. Запеките филе в духовке 20 минут при температуре 180°С. Остудите и нарежьте кубиками.

Почистите апельсин и нарежьте дольками, нарежьте кусочками ананас. Сформируйте закуску: нанизайте на шпажки сначала кусочки нарезанного ананаса, затем - кусочек апельсина, кусочек курицы, еще раз ананас и завершите кусочком курицы.

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