Салаты на день святого Валентина разожгут аппетит и сделают праздник влюбленных ярким и романтичным. Такое простое, но очень романтичное блюдо обязательно улучшит настроение второй половинки. Мы публиковали другую подборку блюд День святого Валентина - идеи закусок для возлюбленных.
- Салат капрезе для влюбленных
- Салат на День святого Валентина с курицей и сырными шариками
- Салат "Влюбленные" со свеклой и изюмом
- Слоеный салат с крабовыми палочками и ветчиной
Салат капрезе для влюбленных
Ингредиенты:
- помидоры - 4 шт.;
- базилик - несколько веточек;
- сыр моцарелла - 150 г;
- сушеный орегано по вкусу;
- оливковое масло - 2 ст.л.;
- соус песто - 2 ст.л.
Помидоры помыть и нарезать тонкими кружочками. Моцареллу нарезать кружочками той же толщины, что и помидоры. Ко дню Валентина можно нарезать сыр фигурами в форме сердца. На тарелке поочередно выложить помидоры и сыр. Посолить салат по вкусу, посыпать сушеным орегано и сбрызнуть оливковым маслом. По желанию можно выложить на салат соус песто. В конце украсить салат листьями базилика.
Салат на День святого Валентина с курицей и сырными шариками
Ингредиенты:
- куриное филе - 200 г;
- пекинская капуста - 150 г;
- красный лук - 0,5 шт.;
- белый батон - 70 г;
- мягкий сливочный сыр - 140 г;
- соевый соус - 1 ст.л.;
- чеснок - 1 зубчик;
- подсолнечное масло - 1 ст.л.;
- прованские травы - 0,5 ч.л.;
- укроп свежий - 2-3 веточки;
- молотый перец по вкусу.
Для заправки:
- майонез - 2 ст. л.;
- соевый соус - 1 ч. л.;
- апельсин (сок) - 0,5 шт.
Куриное филе нарезать длинными ломтиками, замариновать в смеси подсолнечного масла и соевого соуса. Всыпать прованские травы, соль и перец. Оставить на 30 минут для маринования. Затем обжарить филе 3-4 минуты на горячей сковороде.
Далее нужно приготовить сухарики. Для этого мелко порубить половину зубчика чеснока и слегка обжарить на горячей сковороде с ложкой масла. Затем хлеб нарезать кубиками и обжарить 3-4 минуты на чесночном масле.
Для заправки соединить соевый соус, апельсиновый сок и майонез.
Пекинскую капусту порубить ножом, а красный лук нарезать тонкими полукольцами. Для приготовления сырных шариков смешать сливочный сыр, мелко рубленый укроп и остаток рубленого чеснока. Мокрыми руками сформировать сырные шарики.
Перемешать пекинскую капусту, лук, мясо и сухарики. Полить салат заправкой. Сверху аккуратно выложить сырные шарики.
Салат "Влюбленные" со свеклой и изюмом
Ингредиенты:
- свекла вареная - 2 шт.;
- вареные яйца - 3 шт.;
- морковь сырая - 3 шт.;
- изюм - 1 стакан;
- грецкие орехи - 1 горсть;
- чеснок - 3 зубчика;
- майонез - 200 мл.
Изюм залить кипятком и оставить на 10 минут. Морковь натереть на крупной терке и смешать с изюмом. Также натереть на терке свеклу, сыр, чеснок и отдельно яичные белки с желтками. Орехи измельчить.
Выложить салат слоями - морковь с изюмом, затем майонез, сыр, белки, майонез, чеснок, майонез, свекла, майонез, орехи, желтки. Готовый салат поставить для пропитки в холодильник на 2 часа.
Слоеный салат с крабовыми палочками и ветчиной
Ингредиенты:
- крабовые палочки - 200 г;
- ветчина - 200 г;
- помидоры - 150 г;
- яйца - 2 шт.;
- сыр фета - 50 г;
- зеленый лук - 30 г;
- майонез - 120 г.
Яйца отварить вкрутую и остудить. Крабовые палочки, ветчину и помидоры нарезать небольшими кубиками, зеленый лук мелко порубить, яйца натереть на крупной терке. Сложить салат слоями и каждый смазать майонезом: крабовые палочки, помидоры, зеленый лук, яйца, ветчина, раскрошенный сыр фета.