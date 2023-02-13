Легкие и романтичные салаты на День святого Валентина раскроют ваши чувства ко второй половинке.

Салаты на день святого Валентина разожгут аппетит и сделают праздник влюбленных ярким и романтичным. Такое простое, но очень романтичное блюдо обязательно улучшит настроение второй половинки. Мы публиковали другую подборку блюд День святого Валентина - идеи закусок для возлюбленных.

Салат капрезе для влюбленных

Ингредиенты:

помидоры - 4 шт.;

базилик - несколько веточек;

сыр моцарелла - 150 г;

сушеный орегано по вкусу;

оливковое масло - 2 ст.л.;

соус песто - 2 ст.л.

Помидоры помыть и нарезать тонкими кружочками. Моцареллу нарезать кружочками той же толщины, что и помидоры. Ко дню Валентина можно нарезать сыр фигурами в форме сердца. На тарелке поочередно выложить помидоры и сыр. Посолить салат по вкусу, посыпать сушеным орегано и сбрызнуть оливковым маслом. По желанию можно выложить на салат соус песто. В конце украсить салат листьями базилика.

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Салат на День святого Валентина с курицей и сырными шариками

Ингредиенты:

куриное филе - 200 г;

пекинская капуста - 150 г;

красный лук - 0,5 шт.;

белый батон - 70 г;

мягкий сливочный сыр - 140 г;

соевый соус - 1 ст.л.;

чеснок - 1 зубчик;

подсолнечное масло - 1 ст.л.;

прованские травы - 0,5 ч.л.;

укроп свежий - 2-3 веточки;

молотый перец по вкусу.

Для заправки:

майонез - 2 ст. л.;

соевый соус - 1 ч. л.;

апельсин (сок) - 0,5 шт.

Куриное филе нарезать длинными ломтиками, замариновать в смеси подсолнечного масла и соевого соуса. Всыпать прованские травы, соль и перец. Оставить на 30 минут для маринования. Затем обжарить филе 3-4 минуты на горячей сковороде.

Далее нужно приготовить сухарики. Для этого мелко порубить половину зубчика чеснока и слегка обжарить на горячей сковороде с ложкой масла. Затем хлеб нарезать кубиками и обжарить 3-4 минуты на чесночном масле.

Для заправки соединить соевый соус, апельсиновый сок и майонез.

Пекинскую капусту порубить ножом, а красный лук нарезать тонкими полукольцами. Для приготовления сырных шариков смешать сливочный сыр, мелко рубленый укроп и остаток рубленого чеснока. Мокрыми руками сформировать сырные шарики.

Перемешать пекинскую капусту, лук, мясо и сухарики. Полить салат заправкой. Сверху аккуратно выложить сырные шарики.

Салат "Влюбленные" со свеклой и изюмом

Ингредиенты:

свекла вареная - 2 шт.;

вареные яйца - 3 шт.;

морковь сырая - 3 шт.;

изюм - 1 стакан;

грецкие орехи - 1 горсть;

чеснок - 3 зубчика;

майонез - 200 мл.

Изюм залить кипятком и оставить на 10 минут. Морковь натереть на крупной терке и смешать с изюмом. Также натереть на терке свеклу, сыр, чеснок и отдельно яичные белки с желтками. Орехи измельчить.

Выложить салат слоями - морковь с изюмом, затем майонез, сыр, белки, майонез, чеснок, майонез, свекла, майонез, орехи, желтки. Готовый салат поставить для пропитки в холодильник на 2 часа.

Слоеный салат с крабовыми палочками и ветчиной

Ингредиенты:

крабовые палочки - 200 г;

ветчина - 200 г;

помидоры - 150 г;

яйца - 2 шт.;

сыр фета - 50 г;

зеленый лук - 30 г;

майонез - 120 г.

Яйца отварить вкрутую и остудить. Крабовые палочки, ветчину и помидоры нарезать небольшими кубиками, зеленый лук мелко порубить, яйца натереть на крупной терке. Сложить салат слоями и каждый смазать майонезом: крабовые палочки, помидоры, зеленый лук, яйца, ветчина, раскрошенный сыр фета.

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