Значительная часть переданных Германией зенитных ракет "Стрела" из запасов ГДР в рамках помощи украинскому войску имеет существенные недостатки.
Об этом пишет Spiegel.
Как узнали журналисты, ракеты на складах Бундесвера не только полностью устарели, но и вообще не пригодны.
На этой неделе их к передаче Украине утвердил немецкий Минфин.
В 2014-м ракеты "Стрела" уже были заблокированы к использованию "из соображений безопасности" и помещены на склады, говорится в конфиденциальной записке.
Деревянные ящики с оружием, которые должны передать ВСУ, так заплесневели, что во время проверки в ноябре солдатам разрешали входить в хранилища только в защитных костюмах.
Отмечается, что Минобороны Германии восприняло запрос от Украины на эти ракеты с удивлением. Однако они проверят, безопасно ли вообще доставлять такой груз.
По конфиденциальной информации, непригодными являются не менее 700 из 2700 обещанных Украине ракет. У них устарел ракетный двигатель, из-за чего этим оружием стрелять нельзя. В то же время, согласно февральскому отчету, 2000 ракет являются рабочими.
Экспорт этого оружия должен еще утвердить Федеральный совет по вопросам безопасности.
3 марта стало известно о решении Германии поставить Украине партию ракет в борьбе с российскими захватчиками.
До начала полномасштабной российско-украинской войны Берлин занимал нейтралитет и блокировал членам НАТО поставки оборонительного вооружения немецкого производства Украине, чтобы не провоцировать Кремль.