Экспорт этого оружия должен еще утвердить Федеральный совет по вопросам безопасности.

Значительная часть переданных Германией зенитных ракет "Стрела" из запасов ГДР в рамках помощи украинскому войску имеет существенные недостатки.

Об этом пишет Spiegel.

Как узнали журналисты, ракеты на складах Бундесвера не только полностью устарели, но и вообще не пригодны.

На этой неделе их к передаче Украине утвердил немецкий Минфин.

В 2014-м ракеты "Стрела" уже были заблокированы к использованию "из соображений безопасности" и помещены на склады, говорится в конфиденциальной записке.

Деревянные ящики с оружием, которые должны передать ВСУ, так заплесневели, что во время проверки в ноябре солдатам разрешали входить в хранилища только в защитных костюмах.

Отмечается, что Минобороны Германии восприняло запрос от Украины на эти ракеты с удивлением. Однако они проверят, безопасно ли вообще доставлять такой груз.

По конфиденциальной информации, непригодными являются не менее 700 из 2700 обещанных Украине ракет. У них устарел ракетный двигатель, из-за чего этим оружием стрелять нельзя. В то же время, согласно февральскому отчету, 2000 ракет являются рабочими.

Экспорт этого оружия должен еще утвердить Федеральный совет по вопросам безопасности.

3 марта стало известно о решении Германии поставить Украине партию ракет в борьбе с российскими захватчиками.

До начала полномасштабной российско-украинской войны Берлин занимал нейтралитет и блокировал членам НАТО поставки оборонительного вооружения немецкого производства Украине, чтобы не провоцировать Кремль.

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