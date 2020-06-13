Всех трех фигурантов дела о подкупе руководителей САП и НАБУ хотят взять под стражу

Руководитель САП Назар Холодницкий предположил, что меры пресечения задержанным суд будет избирать завтра.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей всех трех фигурантов дела о подкупе руководства САП и НАБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, прокуратура будет ходатайствовать перед Антикоррупционным судом об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей всем трем посредникам - первому заместителю начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николаю Ильяшенко и двум доверенным лицам Злочевского.

Но, поскольку закон требует обязательность определения залогов, то прокуроры САП предлагать суду назначить двум фигурантам, среди которых налоговик, залог в размере 100 млн грн, еще одному 50 млн грн. Эта сумма примерно равна сумме полученных средств, которые должны были пойти на взятку руководителю САП, добавил Холодницкий.

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Также он предположил, что меры пресечения задержанным ВАКС будет избирать завтра.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в САП сообщили о задержании чиновника управления ГФС в г. Киеве и других лиц, которые за 6 млн долл. пытались подкупить руководство НАБУ и руководителя САП за закрытие уголовного дела.

Сегодня, 13 июня, руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что руководителей правоохранительных органов пытались подкупить за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского. Дело касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко банк, и легализации этих средств.

Были задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Ильяшенко. Второе задержанное лицо, по предварительным данным, имело отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского, третье лицо - бывший работник ГФС, который также является доверенным лицом Злочевского.

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