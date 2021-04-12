По словам спикера парламента, такой доступ будет открыт после того, как Киев войдет в «зеленую» зону карантина.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал условия, при которых журналисты смогут вернуться для работы в кулуары парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

«Если мы сейчас с вами говорим о «красной» зоне в Киеве, то открывать кулуары будет немного удивительно», - сказал Разумков, отвечая на вопрос, откроют ли в ближайшее время кулуары для журналистов.

По его словам, он понимает, что политически правильно для него самого было бы ответить, что журналисты возвращаются.

«Но играть в политику со здоровьем людей, я точно этого делать не буду... Я надеюсь, что вскоре будет такая возможность, и я скажу: Все, коронавирус прошел. Мы зашли в «зеленую» зону, снимаем ограничения, пожалуйста, возвращайтесь в кулуары», - отметил он.

Ранее Разумков издал распоряжение, согласно которому журналистам запрещено работать в кулуарах, то есть в помещении второго этажа на Грушевского, 5, где проходят пленарные заседания, а также ограничен доступ к журналистской ложе в сессионном зале.

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Автор: Надя Пришляк