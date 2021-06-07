Его заместителем стал журналист Егор Чечеринда

Первый заместитель председателя облсовета Олег Дзюбенко возглавил партию "УДАР Виталия Кличко" на Житомирщине, его заместителем стал известный журналист Егор Чечеринда. Такое решение принято на общем собрании областной организации партии, сообщает пресс-служба "УДАРа".

Как отметил новоизбранный председатель "удара" на Житомирщине Олег Дзюбенко, партия "УДАР" стала платформой для объединения в общей защите интересов украинцев.

"Мы откликнулись на призыв Виталия Кличко к местному самоуправлению, представителям общественного сектора, экспертам и всем неравнодушным гражданам консолидировать усилия в борьбе с вызовами, которые встали перед Украиной. Перед нами много задач. Мы должны сформировать мощную команду на Житомирщине, которая последовательно будет отстаивать интересы местного самоуправления, искать и предлагать эффективные решения в решении проблем украинцев, прилагать максимум усилий для достижения европейских стандартов жизни в Украине", – сказал Олег Дзюбенко.

Он отметил, что "УДАР" является командой сильных людей, во главе которых стоит сильный лидер, команду партии объединяют идеи демократии, развития, защиты интересов граждан и справедливого общественного порядка.

"Убежден, что нас ждут новые свершения и победы, потому что мы – сила, сформированная на взаимном уважении друг к другу и ответственности за принятые решения. У нас есть сильный лидер, мы создаем сильную команду, мы видим Украину сильной. Украина будет сильной!",- подытожил Олег Дзюбенко.

В течение месяца начнет работу открытый офис областной партийной ячейки по адресу: г. Житомир, ул. Бассейная, 2а.

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Автор: Иван Бойко