В настоящее время остается три кандидатуры на должность председателя ВР.

Народные депутаты Украины Ярослав Железняк (фракция "Голос") и Гео Лерос (внефракционный) сняли свои кандидатуры в качестве претендентов на должность председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на заседании парламента.

Железняк, которого предложила кандидатом на должность председателя ВР часть фракции "Голос", отметил, что снимает с рассмотрения свою кандидатуру, поскольку не видит целесообразности для голосования в этом сессионном зале.

Народный депутат Лерос, кандидатуру которого предложил его коллега по парламенту Алексей Гончаренко (фракция ЕС), отметил, что снимает кандидатуру, поскольку не видит целесообразности голосования за свою кандидатуру, потому что этот вопрос "уже давно решен в Офисе президента".

Читайте такжеСуд заочно арестовал Януковича в деле о "Межигорье"В настоящее время остается три кандидатуры на должность председателя ВР.

Отставка Разумкова

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, 284 народных депутатов поддержали решение об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

На должность председателя Верховной Рады было предложено пять кандидатур: первого заместителя руководителя парламента Руслана Стефанчука, главы фракции "Голос" Ярослава Железняка, народных депутатов от "Евросолидарности" Яны Зинкевич и Алексея Гончаренко и внефракционного депутата Гео Лероса.

Автор: Надя Пришляк