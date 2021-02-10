В то же время, форсировать вопрос замены спикера пока не будут, поскольку для этого нужно публично объяснить, почему не подходит Разумков и найти голоса в поддержку Стефанчука.

Президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Верховной Рады действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Последнего специально для этого готовят.

Читайте такжеВ "Слуге народа" прокомментировали позицию Разумкова по санкциям против каналов МедведчукаКак сообщает Украинская правда, причина замены спикера – самостоятельность действующего председателя парламента Разумкова. Тот имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента. Именно это и не нравится людям на Банковой.

Издание отмечает, что Стефанчук пока выглядит наиболее приемлемой кандидатурой на должность спикера, однако ему не хватает медийности.

"Как рассказывают в окружении Зеленского, президент был бы не против подсадить Стефанчука на ступень выше в парламентской иерархии. Но есть проблема – эта ступень уже занят", – говорится в статье.

В то же время, форсировать вопрос замены спикера пока не будут, поскольку для этого нужно публично объяснить, почему не подходит Разумков и найти голоса в поддержку Стефанчука.

Для продвижения вице-спикера и работы над неутешительной для Зеленского социологией были созданы специальные "тройки", которые занимаются различными сферами. Модерировать их работу и должен Стефанук для формирования образа "государственника".

По словам источников издания, "тройки" – это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина. Их задача – составить план и написать законы под программу президента.

Один из представителей правительства пояснил: "Есть экономическая "тройка", финансовая, налоговая и так далее. Сколько комитетов в Раде – столько примерно и "троек". На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского, что именно туда записать, и когда это можно провести через комитеты и Раду".

Известно, что Разумков в процесс работы "троек" не вовлечен.

Данные опросов

По результатам опроса центра Разумкова, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уступает во втором туре выборов президента Владимиру Зеленскому, но его готовы поддержать 40% из тех, кто пойдет на выборы и определился.

Разумкова спрашивают, планирует ли он участвовать в президентских выборах. Недавно он впервые вплотную приблизился к президенту Владимира Зеленского в рейтинге доверия. Сам спикер пока не ответил, будет ли баллотироваться.

Разумкова называют главным соперником Зеленского, если он решит баллотироваться на второй срок.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Между тем, спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение.

Избрание Разумкова на должность спикера парламента

Разумков стал председателем Верховной Рады 29 августа 2019 года.

При избрании спикером парламента он получил наибольшую за время существования Рады поддержку народных депутатов: за его кандидатуру проголосовали 382 парламентария.

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Автор: УНИАН