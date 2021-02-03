Председатель Верховной Рады считает это нормальным рабочим процессом.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что есть вопросы, по которым ведется дискуссия с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов.

На вопрос, поддерживает ли он абсолютно политику главы государства, Разумков ответил: «По многим вопросам так. Есть вопросы, по которым мы дискутируем. Я уверен, что именно в дискуссии рождается истина».

На уточняющий вопрос, стало ли в последнее время таких дискуссий больше, председатель парламента сказал, что «по-разному, и я думаю, что это нормальный рабочий процесс».

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Разумков и Зеленский: разногласия в позициях

Как известно, в последнее время Разумков, в частности, не поддержал голосование по назначению Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики Украины, как это призвал фракцию сделать президент Зеленский.

Кроме того, он вносил, по сути, альтернативный законопроект к президентскому по решению конституционного кризиса, а также воздержался при голосовании за введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

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Автор: Надя Пришляк