Также президент не видит "отката назад" в процессе проведения реформ в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Конституционный суд Украины ранее «работал против народа Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве, трансляция мероприятия велась Офисом президента в Facebook.

Отвечая на вопрос о проведении реформ в Украине, в частности антикоррупционной, и не наблюдалось ли отката назад в активности процесса реформ, Зеленский отметил, что "важно не говорить, например, об антикоррупционном суде, а его ввести". "И он должен работать. Именно это было сделано именно во время моей каденции. Его не существовало. Национальное антикоррупционное бюро Украины сегодня - независимый орган, который без антикоррупционного суда... Любое дело, если вы не довели до суда, - значит, нет приговора", - сказал президент.

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Также он подчеркнул, что был "перегружен" Конституционный суд. "Мы перезагрузили сейчас Конституционный суд Украины, который работал против народа Украины", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский сказал, что сейчас проходит конкурс на занятие должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Президент также напомнил о проведении в Украине, в частности, и земельной реформы и принятии закона о водном транспорте.

"Много всего сделано. Поэтому я не понимаю, что такое "откат назад". Как правило я только иду вперед", - подытожил он.

Перезагрузка КСУ: что известно

Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Глава государства назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

16 апреля Зеленский заявил, что процесс перезагрузки Конституционного суда "на правильном пути".

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Автор: Татьяна Поляковская