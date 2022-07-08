По словам президента, оккупанты не отказались от попыток продвигаться дальше.

В настоящее время основные усилия российских оккупантов сосредоточены на Востоке, однако власти РФ не отказались от планов полного захвата Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Они (россияне – ред.) не отказались от попыток продвигаться дальше, мы их вытеснили, они отошли. Но я считаю, что в целом Россия не отказалась от оккупации нашего государства и не отказывается много-много лет. Это их планы. Они всегда оккупировали наше государство. Сначала политически, потом это был Крым, потом Донбасс, а теперь уже – полномасштабное вторжение. Мы абсолютно в этом уверены", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 7 июля в офисе президента Украины отреагировали на последнее выступление президента РФ Владимира Путина с угрозами украинцам. Путин заявил что Запад хочет воевать "до последнего украинца" и " все к этому идет". На что советник председателя ОП Михаил Подоляк ответил: "Нет никакого плана "коллективного запада". Только конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное - примитивная пропаганда. Поэтому мантра господина Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида", – написал он.

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