По словам президента, российские пропагандисты стали активнее вбрасывать фейки, чтобы "спровоцировать уныние в Украине".

Россия из-за внешнеполитических успехов Украины усиливает газовое давление на Европу и обстрелы украинских городов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

По его словам, РФ "не была бы собой, если бы просто спокойно наблюдала" за внешнеполитическими успехами Украины. "Снова усиливают газовое давление на Европу. Снова усиливают обстрелы украинских позиций и мирных городов", - подчеркнул президент Украины.

Также, по его словам, российские пропагандисты стали активно вбрасывать фейки, чтобы "спровоцировать уныние в Украине". "Но не верю, что хотя бы какой - то из этих фейков способен сработать", - заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что "оборону на Донбассе мы держим". "И, кстати, во всех международных контактах я слышу восхищение действиями наших защитников и наших защитниц. Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать. За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага дают значительный результат, даже несмотря на существенное превосходство российской армии в количестве солдат и техники", - подчеркнул он.

Зеленский уверяет, что будет сделано все для того, чтобы перекрыть эти российские "пока преимущества".

Он подчеркнул, что каждый день борется за получение Украиной нужного оружия и нужной техники.

"Но храбрость, мудрость и тактические умения невозможно импортировать. Они есть у наших героев", - добавил президент Украины. Он также сообщил, что подписал указы о награждении государственными наградами 284 украинских воинов, из них 60 – посмертно.

Как сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что российского диктатора Владимира Путина может остановить только жесткий отпор на поле боя.

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