Собеседники обсудили пути углубления сотрудничества Украины с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов.

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом американской корпорации Microsoft Брэдом Смитом.

Как сообщает Официальное интернет-представительство президента Украины, глава государства проинформировал о достижениях Украины во внедрении цифровизации и перспективах развития национального рынка ИТ. Было отмечено, что в настоящее время в нашей стране создается один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний.

Собеседники обсудили пути углубления сотрудничества с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов.

"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны", – подчеркнул Зеленский.

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Отдельное внимание во время встречи было уделено построению инфраструктуры для облачных сервисов в Украине.

"Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины", – отметил президент.

Глава государства пригласил компанию Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране.

Владимир Зеленский и Брэд Смит обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, стороны коснулись вопросов налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.

Глава государства пригласил президента корпорации Microsoft посетить Украину в удобное для него время.

21 и 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и украинская делегация находятся с визитом в США, где принимают участие в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Microsoft - международная технологическая компания, специализирующаяся на создании программного обеспечения и компьютерной инфраструктуры. Является одной из самых дорогих компаний мира - капитализация компании по итогам 2019 года составила более 1 трлн долл.

Автор: Татьяна Герасименко