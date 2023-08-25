На повестке дня встречи - Формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира и блокирование Россией Черноморского зернового коридора.

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Глава государства поблагодарил его за поддержку президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Крымской платформы.

"Мы были очень рады. Мы слышали все эти очень чувствительные сообщения о поддержке нашей территориальной целостности. Важно, что президент Эрдоган обратился к нам с сообщением о том, что Крым - это действительно Украина", - отметил Зеленский.

Глава государства также выразил благодарность Турции за гуманитарную поддержку и за помощь украинским военным на фронте.

Зеленский сказал, что считает важным обсуждать риски от блокирования Россией Черного моря и "зернового коридора".

В свою очередь, Фидан сообщил, что Турция защищает территориальную целостность Украины и поддерживает Украину в войне. "Это наша основная политика", - сказал Фидан.

Глава МИД считает очень важной инициативу "Зерно из Украины" для всего мира. Кроме того, Турция поддерживает Формулу мира, которую продвигает Украина.

Встреча Зеленского и Эрдогана

Как сообщал УНИАН, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. они обсудили различные совместные проекты Украины и Турции, а также ситуацию в Черноморском регионе и в Европе в целом. После встречи Зеленский заявил, что переговоры с Эрдоганом были "очень важными".

Эрдоган во время пресс-конференции с Зеленским заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Турецкий лидер также отметил, что Анкара прилагала все возможные усилия, чтобы предотвратить войну России против Украины, а после ее начала заявила о неприемлемости этой несправедливой агрессии, которая противоречит международному праву.

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