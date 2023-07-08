Они подробно обсудили ситуацию в Черноморском регионе и в Европе в целом.

Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил различные совместные проекты Украины и Турции.

Глава государства отметил, что их можно реализовать вместе, чтобы усилить наши государства и дать и больше безопасности, и больше рабочих мест, и больше роста.

"Это касается сотрудничества в военно-промышленном комплексе, в развитии технологий, производства беспилотников, других стратегических отраслей. Заключены и соответствующие договоренности. Пригласил Турцию присоединиться к масштабной работе в рамках восстановления Украины, восстановления и трансформации. Верю, что мы вместе сможем сделать еще больше, спасая жизни и защищая стабильность", - сказал президент.

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Он отметил, что они подробно обсудили ситуацию в Черноморском регионе и в Европе в целом.

"Имеем одинаковое видение того, что никто не имеет права навязывать нашим государствам и народам что-либо в Черноморском регионе, что не отвечает интересам наших государств и народов. Черное море - должно быть пространством безопасности и сотрудничества, а не войны и любых кризисов или так называемых "замороженных конфликтов", которые могут в любой момент вновь разжечь и ударить по жизни и людям", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский поблагодарил Турцию за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Конечно, коснулись сегодня ключевых вопросов нашего сотрудничества в рамках НАТО, в частности подготовки к саммиту альянса в Вильнюсе. Я в разговоре поднял вопрос о приглашении Украины в НАТО, и я был рад услышать, что Президент Эрдоган сказал, что Украина заслуживает стать членом НАТО", - добавил он.

Встреча Зеленского и Эрдогана - подробности

7 июля Владимир Зеленский прибыл в Турцию на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Он рассказал, что хочет увеличить срок "зерновой сделки" для Украины на два года.

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