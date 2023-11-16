Стороны, среди прочего, обсудили оборонное сотрудничество между странами и ситуацию безопасности в Черном море.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 16 ноября, провел встречу с новоназначенным государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании Дэвид Кэмерон.

Как сообщает пресс-служба ОП, украинский лидер поздравил министра с назначением на должность и поблагодарил за то, что его первый зарубежный визит был осуществлен именно в Киев.

"Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации на поле боя в Украине. Мы благодарны за непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании. И рады тому, что вы приехали в Украину", – подчеркнул Зеленский.

Он высоко оценил оборонительное сотрудничество между странами, что позволяет ВСУ эффективно защищать Украину от нападения агрессора, в частности благодаря дальнобойному оружию. По словам Зеленского, еще одним важным приоритетом в преддверии зимнего периода является усиление украинской системы ПВО для защиты граждан и критической инфраструктуры от российских обстрелов.

Зеленский и Камерон также обсудили ситуацию безопасности в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора". Они скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, продвижению украинской формулы мира и наработке гарантий безопасности относительно совместной декларации о поддержке Украины.

"Я хотел, чтобы мой первый визит был именно к вам. Лично я восхищаюсь силой и решительностью украинского народа. И своим визитом я хочу сказать, что мы продолжим оказывать вам моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку. Не только в этом году, но и в следующем и столько, сколько потребуется", - заявил Камерон.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в сети X (Twitter), он тоже встретился с Кэмероном.

"Наши переговоры в МИД Украины доказали, что Украина и Соединенное Королевство настроены вместе работать на пути к победе", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что Британия остается непоколебимой в предоставлении Украине оружия, увеличении совместного производства оружия и с целью устранения российских угроз в Черном море.

Война в Украине - помощь Британии

Ранее британские военные предупреждали, что страна исчерпала свою возможность оказывать военную поддержку Украине. Отмечалось, что Британия будет продолжать предоставлять определенное оборудование, но запасы средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов у них уже иссякли.

На днях Великобритания передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошло различное снаряжение и зимняя одежда для военных.

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