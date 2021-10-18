Президент считает, что фильмы не должны "страдать" из-за высказываний актеров.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что фильмы не должны "страдать" из-за высказываний актеров.

Об этом президент заявил в интервью телеканалу ICTV.

Комментируя расследование журналистов относительно офшорных компаний, он отметил, что полностью заблокировать показ сериала "Сваты" в Украине, в частности на коммерческих платформах, не удалось из-за того, что права на него были у зарубежной компании.

"Я считаю, что нельзя (применять - УНИАН) ко всем одинаковые санкции. Сериал был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров сказал неправильные вещи относительно оккупации Крыма, неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали в Украину. Эти санкции правильные", - считает Зеленский.

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Однако, президент подчеркнул, что "Сваты" были сняты еще до этих высказываний актера Федора Добронравова.

"А как сделать с фильмом, где есть, например, актриса (Лия - УНИАН) Ахеджакова, которая снималась в советском фильме и стояла рядом с актером, который запрещен, а она поддерживает независимость Украины? Она же не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад, а сейчас кто-то сошел с ума..., на кого-то давят, а кто-то что-то ляпнул и не успел исправиться".

По его мнению, существует много разных подобных случаев, а "страдать из-за этого любимые фильмы не должны".

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2017 года Минкульт внес актера "Сватов" Федора Добронравова в "черный список" из-за его пророссийских позиций. Актеру запретили въезд в Украину. После этого Госкино запретило прокат сериала "Сваты" на украинском телевидении.

Ранее стало известно, что экспертная комиссия при Госкино отказалось продлить прокатную лицензию сериала "Сваты" студии "Квартал 95", который также был вычеркнут из списка запрещенных.

В 2019 году Добронравову все же разрешили въехать в Украину.

Автор: Антонина Доломанжи