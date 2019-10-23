"На носу выпуск продолжения": представитель Добронравова рассказал о судьбе сериала "Сваты"

Федор Добронравов не собирается уходить из проекта, который уже успел стать важной частью его жизни.

Сериал «Сваты» впервые вышел на экраны в 2008 году. Комедийное шоу о семьях Будько и Ковалевых, жителей деревни и городских интеллигентов соответственно, мгновенно покорило телезрителей. Однако после выхода шестого сезона поползли тревожные слухи о закрытии проекта.

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Несколько недель назад и вовсе выяснилось, что актер Николай Добрынин более не хочет работать над новыми эпизодами, так как успел изрядно устать от образа своего персонажа Митяя. Слухи о возможном уходе любимого артиста еще больше всполошили поклонников, пишет "СтарХит".

В итоге представители 58-летнего Федора Добронравова решили прокомментировать ситуацию. Как оказалось, актер не собирается уходить из проекта, который уже успел стать важной частью его жизни.

«Будущее сериала будет таким же счастливым, как и прошлые шесть сезонов. Так говорит Федор Викторович. Он остается в шоу, на носу выпуск продолжения. Насколько я знаю, актерский состав не претерпит сильных изменений. Все остальное надуманно. Название не поменяется. И проект никто не покидал», - рассказал представитель Добронравова.

Как сообщал УНИАН, звезде сериала "Сваты" таки разрешили въезд и съемки в Украине.