Звезде сериала "Сваты" таки разрешили въезд и съемки в Украине

В Министерстве культуры пояснили, что актер исключен согласно решению суда, которым Добронравову отменили запрет на въезд в Украину и разрешили вновь ретрансляцию фильмов с его участием.

Российского актера Федора Добронравова, звезду сериала "Сваты", исключили из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

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Имя актера больше не входит в обновленный список на сайте Министерства культуры Украины, что говорит о том, что Добронравов получит возможность пересекать границу.

В Министерстве культуры пояснили, что актер исключен согласно решению суда, которым Добронравову отменили запрет на въезд в Украину и разрешили вновь ретрансляцию фильмов с его участием, пишет УП.

"В данном конкретном случае мы получили решение суда, которое вступило в силу, и мы, выполняя закон и решение суда, отменили приказ о включении Добронравова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины", - подчеркнула спикер Минкульта Юлия Даценко.

"С 2014 года, когда началась российская агрессия в отношении Украины, было выработано четкие механизмы, по которым мы действуем. Мы получаем письмо от СБУ и вносим в этот список. Мы не обсуждаем решения СБУ: это их компетенция и их полномочия. В обратном случае - процедура та же ", - добавила она.

На сегодняшний день в списке запрещенных деятелей культуры числится 147 лиц, поддержавших агрессивную политику России по отношению к Украине.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2017 года Минкульт внес актера "Сватов" Федора Добронравова в "черный список" из-за его пророссийской позиции. Актеру запретили въезд в Украину. После этого Госкино запретило прокат сериала "Сваты" на украинском телевидении.

Ранее стало известно, что экспертная комиссия при Госкино отказалась продлить прокатную лицензию сериала "Сваты" юмористической студии "Квартал 95", который также был вычеркнут из списка запрещенных.