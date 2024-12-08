В частности соратник Трампа возмутился, почему Зеленский не надел костюм на встречу с новым американским лидером.

Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали за то, что он был в повседневной одежде во время открытия собора Парижской Богоматери в Париже. Украинский лидер был одет в черный свитшот, черные брюки и коричневые ботинки на церемонии и на встрече с новым президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном, пишет New York Post.

"Все одеты в деловые костюмы. Но не Зеленский. Он появляется в свитере и жакете. Он стесняется, или должен стесняться", - отметил один из пользователей X.

В то же время сенатор Джон Феттерман не стал критиковать образ украинского президента и отметил для The Post, что его наряд был по "настроению".

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В издании добавили, что на свитшоте Зеленского был символ, похожий на официальную эмблему ВСУ, которая была у него на футболке в 2022 году, когда он обращался к Конгрессу США за помощью в борьбе с РФ.

Однако советник Трампа Роджер Стоун отметил, что такой наряд Зеленского является "неуважением к американскому народу".

"Он не может позволить себе костюм? Он надел костюм и галстук на мероприятие Всемирного экономического форума, но не может надеть их на совместное заседание Конгресса или на встречу с избранным президентом США?", - отметил он в интервью газете The Post.

Визит Зеленского в Париж - что известно

Как писал УНИАН, 7 декабря президент Украины прибыл в Париж. В частности он вместе с другими мировыми лидерами принял участие в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, реставрированного после пожара, который произошел 5 лет назад.

Также сообщалось, что в Париже состоялась встреча Зеленского с Трампом и Макроном. Такая встреча длилась около получаса, после которой от лидеров не было заявлений.

В то же время украинский лидер по итогам встречи с Трампом и Макроном заявил, что Украине нужен справедливый и сильный мир, который российские оккупанты не смогут разрушить за несколько лет. По его словам, эту войну не закончить просто бумажкой и несколькими подписями.

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