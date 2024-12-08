Президент отметил, что необходимо обсуждать действенные гарантии мира, чтобы Россия снова не смогла начать агрессию.

Украине нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они это уже делали.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

"Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира. Украинцы больше всех хотят мира. Россия принесла войну на нашу землю. И именно Россия больше всех хочет сорвать возможность мира", - отметил Зеленский.

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Президент отметил, что украинцы защищают свой дом. К сожалению, на поле боя погибли 43 тысячи воинов. Тысячи украинцев попали в плен и были депортированы. Последних вернуть домой труднее всего.

"Вот что такое эта война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию. Мы все знаем Путина очень хорошо - он болен войнами. Он начал свою карьеру жестокой войной против Чечни и постоянно разжигает другие войны. Его можно остановить только силой, силой лидеров мира, которые могут стать лидерами мира. Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, - это Америка и единство мира", - отметил президент.

Зеленский добавил, что именно о мире благодаря силе Украина сейчас говорит со всеми партнерами - "о реальном мире и о шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия".

"Война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надежным", - подытожил Зеленский.

Перспективы мирного соглашения между Украиной и РФ - последние новости

Вечером 7 декабря украинский президент Зеленский прибыл в Париж. Его самолет приземлился в столице Франции в полдень. С 16:00 до 17:00 главу украинского государства в Елисейском дворце принимал президент Франции Эмануэль Макрон. Там состоялась трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Макрона и Трампа. Встреча длилась около 35 минут.

Позже Зеленский раскрыл первые детали встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо", - сообщил Зеленский.

Ранее УНИАН сообщал, что Ермак провел встречу, в частности, с советником Трампа по национальной безопасности Майком Волтцем и посланником избранного президента США по Украине Китом Келлогом.

Кроме того, украинская делегация также встретилась с вероятным вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом.

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