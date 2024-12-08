Макрон несколько дней убеждал Трампа встретиться с Зеленским в Париже, - Axios

Окончательное решение о встрече американская сторона приняла накануне.

Президент Франции Эммануэль Макрон убедил избранного президента США Дональда Трампа встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже.

Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника. Отмечается, что Трамп прилетел в Париж на открытие собора Нотр-Дам. В течение нескольких дней Макрон работал над тем, чтобы убедить его провести совместную встречу с Зеленским.

Один из источников сообщил, что сначала Трамп не хотел проводить встречу, но в конце концов согласился.

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Другой источник, знакомый со встречей, сообщил, что она длилась 45 минут и была "хорошей и плодотворной". Источник также сообщил, что окончательное решение о проведении трехсторонней встречи было принято незадолго до этого.

Встреча Зеленского с Трампом

Вечером 7 декабря украинский президент Зеленский прибыл в Париж. Его самолет приземлился в столице Франции в полдень. С 16:00 до 17:00 главу украинского государства в Елисейском дворце принимал президент Франции Эмануэль Макрон. Там состоялась трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Макрона и Трампа. Встреча длилась около 35 минут.

Позже Зеленский раскрыл первые детали встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После встречи Трамп заявил, что Украина хочет заключить мирное соглашение с Россией. Соответствующее заявление он сделал в контексте текущих событий в Сирии.

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