Речь идет о Корее, Израиле и Казахстане.

Президент Владимир Зеленский уволил и назначил послов Украины в нескольких странах.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Так, указом №383/2020 Александр Горин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Корея.

Указом №384/2020 Геннадий Надоленко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла в Государстве Израиль.

В то же время, согласно указу №385/2020 послом в этой стране назначен Евгений Корнийчук.

Кроме того, указом №386/2020 Петр Врублевский назначен послом в Республике Казахстан.

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Автор: Таня Поляковская