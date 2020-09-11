Президент назначил послов / president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский уволил и назначил послов Украины в нескольких странах.
Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
Так, указом №383/2020 Александр Горин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Корея.
Указом №384/2020 Геннадий Надоленко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла в Государстве Израиль.
В то же время, согласно указу №385/2020 послом в этой стране назначен Евгений Корнийчук.
Кроме того, указом №386/2020 Петр Врублевский назначен послом в Республике Казахстан.
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