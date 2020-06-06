Зеленский: "У меня пока нет претензий к Степанову"

По словам президента, сейчас все правительство работает "как на пожаре" из-за эпидемии коронавируса.

У президента Украины Владимира Зеленского нет претензий к работе Максима Степанова в должности министра здравоохранения и не верит, что Минздрав закупил костюмы биологической защиты для медиков по завышенным ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на встрече с журналистами в резиденции Залесье под Киевом.

Комментируя информацию о том, что Минздрав якобы закупил костюмы биологической защиты для украинских медиков, Зеленский сказал: "Вы действительно верите, что Степанов что-то закупил? ... давайте увидим тогда качество производителя и прочее. Степанов не мог этого сделать".

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"Долгое время мы ссоримся со Степановым, нормально, конструктивно, из-за того, что Минздрав бюрократически настолько сложный и неповоротливый, что он не может нормально ничего быстро закупать. Так было много лет, поэтому всё покупали мы - Офис президента, у нас был фонд", - отметил глава государства.

"Сейчас все как на пожаре - все борются. Честно скажу, никто из нас, и Степанов еще не может добежать до структурных изменений в Минздраве. Потому что он ежедневно что-то там делает. И так каждое министерство из-за COVID. Мы так договорились, что этот Кабмин выдержит в том составе, в котором он сейчас, пока мы не увидим презентацию каждого министерства. И так как все занимаются коронавирусом и ничем другим, просто нет у людей времени представить, хотя там все готово. Мы ждем одну или две недели. Через две недели они должны презентовать всю модель, о которой мы говорили, все шаги, которые они собираются делать, и когда", - добавил Зеленский.

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