Президент подчеркнул, что единство является фундаментом обороны.

Президент Владимир Зеленский выступил в парламенте Украины, где сегодня рассматривался ряд, в частности, кадровых решений и вопросов, связанных с войной в стране, и поблагодарил всех, кто помогает в это время сохранить единство в государстве.

"Мы осуществляем кадровые и институциональные шаги на разных уровнях в сфере обороны и безопасности, которые способны усилить позиции Украины. В отношении каждого такого шага – кадрового или институционального – происходит необходимое информирование. На том уровне, на котором принимаются решения. И я благодарю всех, кто поддерживает государство! Спасибо всем, кто помогает беречь наше единство, которое является фундаментом обороны", - написал президент, информируя о своем обращении к Верховной Раде Украины.

Зеленский отметил, что благодарен всем, кто воздерживается от распространения каких-либо слухов или другой псевдоинформации, которая может ослабить сосредоточенность людей на работе для победы Украины.

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"Только помогая нашему государству, только не давая врагу играть с эмоциями наших людей и только делая все, чтобы у наших воинов было больше оружия, можем обеспечить успех Украины. И – обеспечим", - подчеркнул глава государства.

Решение Совета по назначениям: детали

Сегодня, 7 февраля, на заседании Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины. Также Рада назначила сегодня Игоря Клименко на должность министра внутренних дел Украины.

Кроме того, парламент продолжил на 90 дней действие военного положения и мобилизации в Украине и проголосовал за другие важные решения, в частности, принял за основу законопроект, который предусматривает введение прозрачности в оборонных закупках.