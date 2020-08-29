Глава государства надеется, что департамент Офиса генпрокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, будет продвигаться в расследовании «громких», «кровавых» дел.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти 223 воинов, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Читайте такжеПорошенко не явился на допрос по делу "Иловайского котла"

Трансляция мероприятия, которое состоялось в Минобороны, велась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Глава государства заявил, что ожидает от правоохранительных органов результата в расследовании преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на Донбассе, «какой бы горькой правда ни была.

«Какой бы горькой ни была правда, правоохранительные органы должны показать результат. Я знаю, что в Генеральной прокуратуре (Офисе генпрокурора - УНИАН) сделан «департамент войны» (департамент Офиса генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта - УНИАН) именно для того, чтобы расследовать те громкие, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении продвигаться вперед», - отметил глава государства.

«Вряд ли мы можем надеяться на то, что такая рана, как сегодняшний день на теле истории Украины, на сердце родителей погибших, когда-нибудь затянется», - добавил он.

Президент подчеркнул, что украинская власть должна делать все, чтобы «эта рана не затянулась» и чтобы никто не забывал имен украинских героев, погибших за Украину.

«Чтобы мы рассказывали ежедневно, что такие трагедии в Украине были, такие герои в Украине были и есть, которые отдают свою жизнь. Наш главный долг - донести историю Украины, историю наших героев», - резюмировал президент.

Заявление Президента Украины Владимира Зеленского ко Дню памяти защитников Украины. Заявление Президента Украины Владимира Зеленского ко Дню памяти защитников Украины. Опубликовано Офис Президента Украины Суббота, 29 августа 2020 г.

День памяти защитников Украины: история памятной даты

23 августа 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 29 августа Дня памяти защитников Украины. Глава государства постановил отмечать эту памятную дату именно 29 августа, поскольку в этот день шесть лет тому назад в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе.

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Согласно официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров