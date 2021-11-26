Президент подчеркнул, Украина получила и публично, и не публично информацию о поддержке от ряда стран-партнеров.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что несколько стран объявили о готовности поддержать Украину, если Россия решится на полномасштабное вторжение.

Об этом он сообщил во время пресс-марафона 26 ноября.

Читайте такжеЗеленский устроил перепалку с Бутусовым после вопроса о срыве спецопераций разведки (видео)По словам президента, партнеры Украины, в частности, США, Великобритания, ЕС, Турция, Канада, уже выразили поддержку Украине. В то же время глава государства уточнил, что информации о том, какой это будет выглядеть на практике, в случае нападения РФ, он еще не получал.

"Мы не только публично, но и не публично получили информацию от наших партнеров, от США, Британии, ЕС, Турции, Канады, что они в любом случае на нашей стороне и нас поддержат. Если что-то начнется, как это будет на практике я не знаю, четких таких вещей я не получал", - ответил Зеленский на вопрос.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Пресс-марафон Зеленского: что нужно знать:

Автор: Марта Гичко