Он отмечает, что Украина движется к главному решению Европейского совета, которое будет принято 24 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия очень нервно воспринимает активность нашей страны.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Президент отметил, что следующие дни недели будут насыщенными.

"Движемся к главному решению Европейского совета, которое будет принято в пятницу. Как я и предполагал, Россия очень нервно воспринимает нашу активность. Снова обстрелы Харькова, Одессы, снова попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что Украина защищает Лисичанск и Северодонецк.

"Весь этот регион - наиболее сложный, там самые тяжелые бои. Но там наши крепкие ребята. Оккупанты получают ответ на свои действия против нас. Благодарен армии и разведке, которые это обеспечивают", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Известно, что решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что на этой неделе следует ожидать усиление враждебной активности России.

Вас также могут заинтересовать новости: