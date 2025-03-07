Опрос показал, что доверие к президенту несколько ниже на востоке Украины, но даже в этом регионе большинство ему доверяет.

До обострения отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 57% украинцев, а в период 14 февраля - 4 марта уровень доверия к нему вырос до 67%. Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса Киевского международного института социологии.

Отмечается, что по состоянию на первую половину февраля, до обострения отношений Украины и США, 57% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли - 37%. Так, баланс доверия-недоверия составлял +20%.

"Далее, в период 14 февраля - 4 марта 2025 года, уровень доверия вырос до 67%, а доля тех, кто не доверяет, снизилась до 29%. Соответственно, баланс доверия-недоверия улучшился до +38%", - показал опрос.

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Отмечается, что в период 14 февраля - 4 марта произошло много резонансных событий, в частности "эмоциональная встреча" с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля.

По данным социологов, в период 14-28 февраля доверие стало выше, чем 4-9 февраля, а 1-4 марта доверие к Зеленскому выросло до 68%. Недоверие в период 1-4 марта составляло 27%, а баланс доверия-недоверия на период 1-4 марта составлял +41%.

"Во всех регионах Украины ситуация достаточно подобная, и баланс доверия-недоверия - положительный. Доверие президенту немного ниже на востоке Украины, но даже в этом регионе большинство доверяют В. Зеленскому: 60% доверяют и 36% не доверяют. В других регионах (запад, центр, юг) 66-69% доверяют и 28-30% не доверяют ему", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, отметил, что рост доверия президенту за последний период свидетельствует о том, что сейчас мы видим "сплочение вокруг флага".

"В любом случае важно подчеркнуть, что основная причина единения и повышения доверия президенту - не атаки на него персонально. Украинцы воспринимают риторику новой власти США как атаку на всю Украину и всех украинцев", - отметил он.

В течение 14 февраля - 4 марта КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому по собственной инициативе добавил вопрос о доверии Зеленскому. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) было опрошено 1 тыс. 29 респондентов.

Опрос проводился среди граждан Украины в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это внутренне перемещенные лица, переехавшие с оккупированных территорий), а также опрос не проводился среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Результаты других опросов

Как сообщало издание The Guardian, социологический опрос YouGov, проведенный во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, показал, что подавляющее большинство европейцев в пяти западноевропейских странах считает президента США Дональда Трампа угрозой для мира и безопасности в Европе.

Кроме того, европейцы убеждены, что Россия непременно нарушит мирное соглашение и снова нападет на Украину.

Опрос также показал, что большинство европейцев хотят, чтобы Украина выиграла войну. Но в то же время меньшинство из них верят в способность Европы поддержать Украину на фоне остановки американской помощи. Кроме того, только меньшинство в каждой из этих стран считает, что их собственная страна должна усилить оказание помощи Украине.

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