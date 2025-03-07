Опросы показали осознание европейцами существующих вызовов и одновременно минимальное желание как-то этим вызовам противостоять.

Подавляющее большинство в пяти западноевропейских странах считает президента США Дональда Трампа угрозой для мира и безопасности в Европе. Также европейцы убеждены, что Россия непременно нарушит мирное соглашение и снова нападет на Украину. Как пишет The Guardian, об этом свидетельствует социологический опрос YouGov, проведенный во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Так, в Британии считают Трампа угрозой 78% опрошенных, в Германии - 74%, в Испании - 75%, во Франции - 69%, в Италии - 58%.

Опрос также показал, что большинство европейцев хотят, чтобы Украина выиграла войну. В Великобритании 67% разделяют такие настроения и говорят, что их это очень волнует. За ними следуют Испания (57%), Германия (52%), Франция (50%) и Италия (34%). Только 2-7% хотят победы России.

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Но вместе с тем лишь меньшинство европейцев верят в способность Европы поддержать Украину на фоне остановки американской помощи. Кроме того, лишь меньшинство в каждой из этих стран считает, что их собственная страна должна усилить оказание помощи Украине. Таких энтузиастов от 9% в Италии до 24% в Великобритании.

Большинство британцев (65%) и испанцев (55%) считают, что Россия, вероятно, нападет на Украину в течение 10 лет после любого мирного соглашения, как и 49% респондентов во Франции и 48% в Германии. Итальянцы разделились: 35% считали вероятной новую войну, а 37% - нет.

Идею размещения европейских миротворцев в Украине поддержали около 52% британцев (27% выступают против), 49% французов (29% против), 53% испанцев, 36% немцев (45% против) и 37% итальянцев (47% против).

Опрос также выявил распространенное убеждение, что Россия нападет на другие европейские страны в течение следующего десятилетия. Шесть из 10 британцев считали это вероятным, как и 44-47% респондентов во Франции, Германии и Испании, хотя 45% итальянцев считали это маловероятным.

Политика Трампа вызывает возмущение американцев

Как писал УНИАН, большинство американцев возмущено подходом Трампа к завершению войны в Украине. Даже среди республиканцев далеко не все люди одобряют действия Трампа в отношении Украины.

Особенно сильно американцев беспокоит, что Трамп начал вражду с президентом Украины Владимиром Зеленским и обвиняет украинское правительство в том, что это именно оно допустило войну на своей территории. По данным опроса, 70% американцев считают, что войну развязала Россия. На вопрос о том, виноваты ли обе стороны конфликта, 60% респондентов ответили, что не согласны с этим.

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